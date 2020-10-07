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即市新聞

07/10/2020 19:07

《再戰明天》內地公布服務業ＰＭＩ，美國公布首次申請失業金人數

　　《經濟通通訊社７日專訊》明日（８日），中國公布９月財新服務業採購經理人指數
（ＰＭＩ），美國公布首次申請失業救濟金人數。

＊加拿大央行總裁麥克勒姆發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加一項線
上活動。明晚８：３０ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆發表講話。
　　明日，日本央行與其地區分行經理舉行季度會議，央行總裁黑田東彥將致開幕詞

＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊

　　明日，內地股市假期休市。
　　在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布８月消費信貸，料由１２２﹒５億美元升上
１４０億美元。　　　　
　　９：４５ａｍ，中國公布９月財新服務業採購經理人指數，料由５４升上５４﹒３。
　　４：００ｐｍ，台灣公布９月消費者物價指數，年率跌幅料由０﹒３３％收窄至０﹒３％。
８：１５ｐｍ，加拿大公布９月新屋動工，料由２６﹒２萬降至２４萬。８：３０ｐｍ，美國公
布首次申請失業救濟金人數，料由８３﹒７萬降至８２萬；連續申請失業救濟金人數料由
１１７７萬跌至１１４０萬。

＊中國農業生態開股東特別大會＊

　　在本港，明日，中國農業生態（０８１６６）開股東特別大會，東建國際（００３２９）股
東特別大會。（ｈｏ）

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