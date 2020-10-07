《小傳日記》科技佬續領升勢，孖屐四連升唔曳！

《小傳日記》隔晚花旗國總統侵侵叫停同民主黨人磋商嘅新紓困計劃，話要到大選後先恢復

討論，花旗國孖屐應聲急挫，三大指數全線低收。香江魚缸今日只係輕微高開１９點報２３９９

９點，之後就出現腳軟，早段最多跌７５點低見２３９０５點。不過科技佬同手機佬承接上日升

勢，刺激魚缸無幾耐已回升，重上兩萬四關口兼收復廿天線（約２４０４６點）。午後，本地磚

頭佬同錢莊落鑊，進一步帶動孖屐氣氛，支持魚缸越升越有，並以接近全日最高位收市，報

２４２４２點，升２６２點或升逾１巴仙，主板成交９２１﹒７２億銀，較上日增加約６巴仙。

總結魚缸已經連升四日，累計反彈近１０００點。

國貨佬報９６２９，升９２點或升近１巴仙；科技指數報７４９４，升１５８點或升逾２巴

仙。

大隻藍戰士方面，盛傳米字國脫歐談判取得進展，大象（００００５）漲近２巴仙，報

３１﹒５５銀；生發發（００３８８）揚近１巴仙，報３７７銀；ＡＩＡ（０１２９９）走高逾

１巴仙，報７９﹒９５銀；神州移動（００９４１）升近２巴仙，報５０﹒４銀；建行（００９

３９）創逾３年低後有買盤，倒升近１巴仙，報５﹒０１銀。

Ａ場繼續假期休市。



＊綠城業績好內房佬威武，嘉和掛牌牛Ｂ仔無力走＊



綠城中國（０３９００）９月銷售額按年升七成好叻叻，今日股價表現都好好，飛高逾一成

二，報１３﹒８６銀，而其他內房佬亦跟住走上，碧桂園（０２００７）起飛逾３巴仙，報

９﹒９８銀；潤地（０１１０９）走上近１巴仙，報３６﹒２銀；龍湖集團（００９６０）飛高

近２巴仙，報４４﹒９５銀。雅居樂（０３３８３）升逾半成，報１０﹒９銀。

今日生科Ｂ仔嘉和生物（０６９９８）正式掛牌，表現都算理想，收報２７﹒９５銀較招股

價高近一成七！不過生科佬今日就個別發展，其中百濟神州（０６１６０）獲生物製劑全球獨家

授權十分威水，但仍然要潛低逾３巴仙，報１７７﹒７銀；復宏漢霖（０２６９６）跳落近２巴

仙，報４６﹒０５銀；信達生物（０１８０１）潛水近２巴仙，報５９﹒４銀；而啟明醫療（０

２５００）起飛近１巴仙，報９０﹒６銀。再鼎醫藥（０９６８８）獲麥格理首予跑贏孖屐嘅評

級，微升唔夠半巴仙，報６６３﹒５銀。



＊新經濟要牛美團領勢頭，蘋果出唉瘋孖寶向前衝＊



新經濟佬今日齊齊彈上，受惠黃金周需求大增兼獲孖屐憧憬染藍嘅美團（０３６９０）起哄

近４巴仙，報２６７﹒８銀；傳螞蟻集團被新加坡投資公司斥逾十億美銀認購股份，帶動阿里（

０９９８８）開心飛高近３巴仙，報２８８﹒２銀；ＱＱ（００７００）亦抽上逾１巴仙，報５

３５銀；小米（０１８１０）起飛逾１巴仙，報２１﹒７銀。

有傳下星期蘋果公司會推出新唉瘋，孖屐都好期待，手機孖寶開心飛高高。舜宇（０２３８

２）起飛逾５巴仙，報１２５﹒６銀；瑞聲（０２０１８）起哄逾３巴仙，報４４﹒９５銀；而

丘鈦科技（０１４７８）起飛逾１巴仙，報９﹒０６銀。不過尋日急漲嘅高偉電子（０１４１５

）就要潛水近４巴仙，報４﹒９３銀；富智康（０２０３８）亦走低逾３巴仙，報１﹒１９銀。



＊創夢大舉債股價跌得快，中芯急囤貨晶片佬穩妥＊



手遊同軟件佬今日個別發展，創夢天地（０１１１９）打算發行２０２５年到期７﹒７５億

銀有擔保可換股債券，全日急挫逾一成六，報４﹒１７銀；新意網（０１６８６）獲瑞穗維持買

入評級，他屐仲由６﹒４５銀至上調至７﹒７７銀，飆逾半成，報６﹒７９銀；網易（０９９９

９）獲大和維持買入評級，不過目標價輕微下調４巴仙至１７２銀，軟近半巴仙，報１３８銀；

網龍（００７７７）續漲逾２巴仙，報１７﹒６銀；ＩＧＧ（００７９９）亦彈逾２巴仙，報８

﹒８４銀。

晶片佬連續兩日反彈，據神州媒體報道，中芯國際（００９８１）正加緊採購關鍵生產設備

同重要替換零件，採購規模已超過今年全年需求，有助紓緩短期供應鏈嘅問題，中芯續漲逾２巴

仙，報１８﹒９６銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）走高逾６巴仙，報８５﹒７５銀；華虹半導

體（０１３４７）彈跳近２巴仙，報２９﹒１銀；上海復旦（０１３８５）漲近１巴仙，報

１５﹒７６銀。請請！



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