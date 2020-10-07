【螞蟻上市】傳淡馬錫認購螞蟻，連同ＧＩＣ投資額或達２７３億元

《經濟通通訊社７日專訊》外電引述消息指，新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）及淡馬錫正考

慮同時參與螞蟻在香港及內地的ＩＰＯ，合共投資額可能達３５億美元（約２７３億港元）。此

外，中國社保基金亦擬參與螞蟻在上海科創板的上市計劃。

螞蟻、ＧＩＣ及淡馬錫均拒絕置評。（ｈｌ）

