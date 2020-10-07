《錢來自有方－陳玉麗》提防社交媒體股票投資騙局

《錢來自有方》騙徒手法層出不同，可以透過不同途徑向我們行騙。社交媒體近年成為騙徒

「唱高散貨」的平台，投資者要留意他們最新的手法，提防受騙。

要開展「唱高散貨」，騙徒第一步會在低位買入一些低市值或低流通量的股票，因為這些股

票較易被操控。當股價逐步攀升的時候，再透過社交媒體大力推介這些股票，務求在短時間內製

造大量需求，令股價繼續上升，讓騙徒可以在高位散貨，謀取暴利。跟風在高位買入的投資者，

手持股票的價格會在短時間內暴跌，損失慘重。



＊手法一：炒股群組吹噓「專家」＊



社交媒體上有很多以投資股票或「股票教室」為主題的群組，讓股民交流炒股心得和資訊。

由騙徒開立的炒股群組，其實並不是為了與股民交流，而是為了營運「唱高散貨」騙局。為了招

攬更多追隨者，近期有騙徒甚至冒充一些公眾人物，例如財經界專家和意見領袖（Ｋｅｙ

ｏｐｉｎｉｏｎ ｌｅａｄｅｒ，或ＫＯＬ），開立投資群組。

騙徒會在炒股群組中提供一些投資建議和推介，起初會有些較穩陣和「大路」的股票推介，

目的是為了避免投資者起疑心。他們有時會訛稱有專家提供的獨家貼士，甚至是內幕消息。

追隨者跟買開頭或者會獲得蠅頭小利。群組內亦有其他騙徒的黨羽作「打手」，一同吹噓騙

徒的戰績，令其他人以為騙徒的貼士可靠。騙徒之後就會推介一些容易被操控的股票，例如成交

量低及股權集中的細價股，待股價升到高位後大手沽出，令股價一哄而散，高位接貨的投資者損

失慘重。



＊手法二：私訊受害人，騙徒扮網友＊



騙徒會使用社交媒體的交友功能作為行騙工具。騙徒會用吸引眼球的個人頭像及高學歷和專

業人士的個人資料，在網上廣結朋友。當找到下手對象後，騙徒就會私訊對方表示想「交個朋友

」，然後施展「美人計」或大打溫情牌，讓受害人相信騙徒是網絡上的好友，再訛稱有專家股票

貼士、內幕消息等，哄騙受害人在高位接貨。

上述兩個手法，騙徒會逼受害人在短時間內作出投資決定，很多時又會要求受害人買入股份

後提供截圖，因為騙徒需要把截圖轉發給幕後主腦賺取佣金。



＊勿輕易信人＊



要遠離投資騙局，首先自己要有獨立思考能力，不要輕信網上專家意見或網上資訊做投資。

若有人在社交媒體表示有必賺的股票貼士或內幕消息，我們更加要小心提防。即使是由親友推介

的投資機會，也不要盲目誤信，因為他們也有可能已經墮入騙徒的投資陷阱。



＊小心求證＊



騙徒可以很容易在網絡世界冒充不同人物，哄騙我們的信任，例如他們會冒充持牌人士身份

向我們推介股票。因此遇到有人聲稱是持牌人士向我們推介股票時，單單查閱對方的牌照或註冊

並不足夠，我們需要進一步核證對方身份，例如致電對方聲稱代表的機構確認，但切勿致電對方

提供的號碼。



＊冷靜分析不要貪＊



投資騙徒手法萬變不離其中，始於利用人的貪念，我們要記著世上沒有穩賺兼回報高的投資

，而內幕消息和穩賺貼士只是騙徒行騙的誘餌。投資者做決定時要冷靜分析，並多加留意關於騙

案的新聞。投委會的騙局專頁（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｉｆｅｃ﹒ｏｒｇ﹒ｈｋ╱ｗｅｂ╱

ｔｃ╱ｍｏｎｅｙｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ╱ｓｃａｍｓ╱ｉｎｄｅｘ﹒ｐａｇｅ）和警方的反詐

騙協調中心，亦有介紹各種流行的騙案及提供最新的騙案警示。

《投資者及理財教育委員會（投委會）傳訊及教育資源主管 陳玉麗》

