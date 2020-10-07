《投資領域－譚家駿》亞洲信貸復甦之後，留意高流動性優質投資

《投資領域》新冠肺炎由初時的公共衛生危機演變成現在的經濟危機，原因在於疫情持續削

弱商業活動，令失業率上升，同時打擊消費信心，所以即使抗疫限制措施解除，疫情亦很可能對

社會造成深遠影響。

因此，盡管在各國央行和政府相繼推出龐大貨幣和財政刺激經濟方案下，部分股市出現「Ｖ

」形反彈，回升至接近疫前水平，亞洲信貸市場的動力仍然強勁，４月以來升勢凌厲，但我們注

意到新冠肺炎疫情持續對亞洲多個經濟體造成顯著的負面影響，因此對前景轉趨審慎。

值得留意的是，隨著防疫限制措施解除，投資者似乎不再憂慮企業盈利預期轉弱，轉而著眼

於經濟和企業盈利能力「回復常態」。



＊金融市場續受疫情變化影響＊



我們亦認為，經濟總有復甦之時，疫情亦終會過去，但對於環球整體債務水平漸感不安。有

些國家未來可能無法履行償債責任。若然如此，這或會觸發新一輪金融危機，威脅將大於我們以

往所見。

我們預期，金融市場將可能持續受新增病例和死亡數字、疫苗研發進度及爆發第二波疫情的

憂慮影響。

另一方面，美國總統大選發展亦約定影響市場氣氛。

隨著候選人的競選活動白熱化，風險資產或會略為波動。共和黨候選人、現任總統特朗普

（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）和民主黨候選人拜登（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ）的言論將受到密切

注視。

若拜登延續現時全國民調的領先優勢，則民主黨有望相繼控制參議院和入主白宮，市場可能

轉趨「避險」。拜登提出開徵逾３萬億美元新稅及收緊監管，或會對美國大部分經濟環節構成利

淡影響。



＊美國大選結果影響短暫＊



若特朗普有望連任的話，風險資產料可延續升市，因為投資者均樂見其漸進經濟政策，不過

，我們料美國大選對市場價格走勢的影響應屬短暫。

回顧２０１６年，市場在選前認為特朗普「不可能」勝出，但特朗普勝選後，股票和信貸市

場均顯著上升，美國國庫券孳息亦上揚，情況與市場預期背道而馳。歸根究柢，投資者應當聚焦

於美國經濟的實際表現，而非過於關注兩名總統候選人的競選承諾。

至於經濟復甦步伐方面，未來數月的情況仍是難料，因為已有跡象顯示，現正重啟經濟的地

區面臨疫情再度廣泛蔓延的高風險。其中，部分地區或會重推封鎖措施，並帶來意料之外的後果

，包括貧窮、精神受創及社會功能失調。

展望未來數月，鑑於亞洲投資級別信貸已經強勁復甦，我們轉趨審慎。對於信貸投資者而言

，迴避違約債券和質素轉弱的發行商應會變得日益重要，投資者應審慎選擇發行商及持續關注市

場形勢，惟信貸市場料不會重演３月的急跌，但無論如何，該次事件進一步反映在市場受壓期間

更須要持有高流動性的優質投資。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

