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即市新聞

07/10/2020 10:01

《嬈望大中華－彭藹嬈》十月政經會議的重要性

　　《嬈望大中華》中國的第十九屆中央委員會將於２０２０年１０月２６日至１０月２９日在
北京召開。到時，中國會集中研究制定經濟和社會發展的第十四個五年規劃，還有，同樣重要的
，建議２０３５年的目標。這是來年兩會經濟工作的部署。

＊看重科技戰的結論＊

　　筆者在去年已經開始談論科技戰。在高新領域當中，現時，中國面對的困難是很難買到高新
晶元。而光靠中國現在的科技水準，還需要起碼幾年的時間才能趕上世界的晶元尖端技術。
讀者可能覺得我過於看好中國晶元發展的速度。筆者的想法是：美國已經把中國晶元逼到絕境。
中國唯有依賴自身。而中國要突破，首先要有人才，最近中國從國外找到一些人才，筆者相信這
些人才也是看好中國的科技，在幾年後能突圍而出。
　　另外，中國在需要制做高新科技產品的機械。這些機械，通常是從歐、美、日、台買的。現
在，這個環節還沒到絕望。因為，有了人才，就有可能自家生產這些機械，當然，它們不會一下
子是全世界最高端的。但是，比起絕望，現在是有些希望了。
　　筆者談這些就是想告訴讀者，十月的會議，我們要注意看會議對中國自身生產高新科技的結
論。到時候，不只是筆者，很多人都會對會議結論的每個字都睜大眼睛看。會議究竟對高新科技
的創造力的評價如何，是未來中國發展的指標。

＊美國大選可能改變不了科技戰＊

　　讀者不要過於抱著樂觀的心態看待美國大選對科技戰有迴旋餘地。美國普遍的態度對於中國
是比較保守的，而對於中國用買來的美國科技作軍事科技用途是非常反感的。而現在的科技，很
多都是可以用於軍事。這個是很難辯解的。

＊大選後留意貿易戰＊

　　除了科技以外，筆者還會特別關注會議會否提到貿易戰。雖然，現在中美都沒有特別著眼於
如何落實第一階段貿易協定，但是，這個題目，很可能在美國總統大選後就再次成為中美之間的
經濟外交話題。

＊疫苗能挽回中國聲譽嗎＊

　　筆者對於中國應對新冠肺炎沒有太多擔心。但是，中國如何利用疫苗來挽回在國際間的聲譽
，以及對於減少其他國家排擠中國都是非常重要。筆者亦會留意中國如何分布疫苗在國內、外之
間的平衡。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師　彭藹嬈》

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