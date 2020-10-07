《嬈望大中華－彭藹嬈》十月政經會議的重要性

《嬈望大中華》中國的第十九屆中央委員會將於２０２０年１０月２６日至１０月２９日在

北京召開。到時，中國會集中研究制定經濟和社會發展的第十四個五年規劃，還有，同樣重要的

，建議２０３５年的目標。這是來年兩會經濟工作的部署。



＊看重科技戰的結論＊



筆者在去年已經開始談論科技戰。在高新領域當中，現時，中國面對的困難是很難買到高新

晶元。而光靠中國現在的科技水準，還需要起碼幾年的時間才能趕上世界的晶元尖端技術。

讀者可能覺得我過於看好中國晶元發展的速度。筆者的想法是：美國已經把中國晶元逼到絕境。

中國唯有依賴自身。而中國要突破，首先要有人才，最近中國從國外找到一些人才，筆者相信這

些人才也是看好中國的科技，在幾年後能突圍而出。

另外，中國在需要制做高新科技產品的機械。這些機械，通常是從歐、美、日、台買的。現

在，這個環節還沒到絕望。因為，有了人才，就有可能自家生產這些機械，當然，它們不會一下

子是全世界最高端的。但是，比起絕望，現在是有些希望了。

筆者談這些就是想告訴讀者，十月的會議，我們要注意看會議對中國自身生產高新科技的結

論。到時候，不只是筆者，很多人都會對會議結論的每個字都睜大眼睛看。會議究竟對高新科技

的創造力的評價如何，是未來中國發展的指標。



＊美國大選可能改變不了科技戰＊



讀者不要過於抱著樂觀的心態看待美國大選對科技戰有迴旋餘地。美國普遍的態度對於中國

是比較保守的，而對於中國用買來的美國科技作軍事科技用途是非常反感的。而現在的科技，很

多都是可以用於軍事。這個是很難辯解的。



＊大選後留意貿易戰＊



除了科技以外，筆者還會特別關注會議會否提到貿易戰。雖然，現在中美都沒有特別著眼於

如何落實第一階段貿易協定，但是，這個題目，很可能在美國總統大選後就再次成為中美之間的

經濟外交話題。



＊疫苗能挽回中國聲譽嗎＊



筆者對於中國應對新冠肺炎沒有太多擔心。但是，中國如何利用疫苗來挽回在國際間的聲譽

，以及對於減少其他國家排擠中國都是非常重要。筆者亦會留意中國如何分布疫苗在國內、外之

間的平衡。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

