恒指收２４２４２漲２６２點，科指升逾２％，同創四連升

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普叫停與民主黨人磋商新紓困計劃，押後至大選後

才恢復討論，美股三大指數尾市轉向收低。港股本日未受外圍影響，今早輕微高開１９點報

２３９９９點。雖然港股早段曾轉跌，未幾已重拾升勢，重磅科技股繼續造好、新ｉＰｈｏｎｅ

消息刺激手機設備股、地產內房亦見資金流入；加上美股指數期貨反彈，港股全日最多升２６３

點見２４２４３，破二十天線（約２４０４８點）。最終港股收報２４２４２點，升２６２點或

升１﹒０９％，四連升累漲９６７點或４﹒１６％。國企指數報９６２９點，升９２點或升

０﹒９７％。恆生科技指數報７４９４點，升１５８點或升２﹒１６％，四連升累漲５１７點或

７﹒４１％。主板成交９２１﹒７２億元增６﹒１％。

Ａ股繼續休市。

重磅股方面，友邦保險（０１２９９）升１﹒４％，報７９﹒９５元；匯豐控股

（００００５）升１﹒６１％，報３１﹒５５元；中國移動（００９４１）升１﹒５１％，報

５０﹒４元；香港交易所（００３８８）升０﹒５３％，報３７７元；建設銀行（００９３９）

升０﹒６％，報５﹒０１元。



＊港採購經理指數回升，新世界漲逾２％＊



香港９月採購經理指數回升至４７﹒７為三個月來最高，世衛總幹事譚德塞在執行委員會會

議上表示，新冠肺炎疫苗可能在年底前準備就緒加上地產商周末有新盤推出，本地地產股有資金

流入。恆基地產（０００１２）升０﹒８６％，報２９﹒２元；新鴻基地產（０００１６）升

０﹒９１％，報９９﹒９元；新世界發展（０００１７）升２﹒４９％，報３９﹒１元；長實集

團（０１１１３）升１﹒４４％，報３８﹒８５元；領展房產基金（００８２３）升１﹒１２％

，報６３﹒２元。

人民幣持續偏強，內房股見炒作。上月銷售增長６９％的綠城中國（０３９００），股價急

升１２﹒１４％，報１３﹒８６元；碧桂園（０２００７）漲３﹒１％，報９﹒９８元；華潤置

地（０１１０９）升０﹒９８％，報３６﹒２元；世茂集團（００８１３）升１﹒０８％，報

３２﹒７元；雅居樂集團（０３３８３）升５﹒０１％，報１０﹒９元。

公用股普遍隨市走高，中電控股（００００２）升１﹒３％，報７４﹒１５元；中華煤氣

（００００３）升１﹒２５％，報１１﹒３４元；港鐵公司（０００６６）升１﹒１６％，報

３９﹒２５元；電能實業（００００６）升０﹒６％，報４１﹒６５元；港燈－ＳＳ

０２６３８）升０﹒５１％，報７﹒９５元。



＊重科技股造好，阿里彈近３％＊



重科技股造好，傳ＧＩＣ斥逾十億美元認購螞蟻，阿里巴巴（０９９８８）升２﹒９３％，

報２８８﹒２元；黃金周需求增兼市場憧憬染藍的美團點評（０３６９０）升３﹒８％，報

２６７﹒８元；京東集團（０９６１８）升２﹒２１％，報３０５﹒２元；小米集團

（０１８１０）升１﹒４％，報２１﹒７元；騰訊控股（００７００）升１﹒４２％，報５３５

元。

蘋果公司今晨宣布將於下周二（１３日）舉行發布會，手機設備股普遍上揚，舜宇光學

（０２３８２）升５﹒１％，報１２５﹒６元；瑞聲科技（０２０１８）升３﹒３３％，報

４４﹒９５元；丘鈦科技（０１４７８）升１﹒２３％，報９﹒０６元；比亞迪電子

（００２８５）升２﹒３４％，報４１﹒５元；高偉電子（０１４１５）跌３﹒７１％，報

４﹒９３元。

傳中芯（００９８１）加緊儲備儲備原材料，股價升２﹒４９％，報１８﹒９６元；華虹半

導體（０１３４７）升１﹒５７％，報２９﹒１元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升６﹒２６％

，報８５﹒７５元。（ｋｓ）

