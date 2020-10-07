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07/10/2020 14:15

【外儲下跌】中國９月外匯儲備按月跌２２０億美元，結束五連升

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，截至今年９月末，中國外匯儲備規模為
３１４２５﹒６億美元，較８月末的３１６４６﹒１億美元下跌２２０﹒５億美元，跌幅為
０﹒７％，結束連續五個月上升。
　　９月末，中國黃金儲備為６２６４萬盎司，為連續第１２個月維持不變。（ａｃ）

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