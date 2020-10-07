【數字人幣】人行數字貨幣雛形漸顯，微信支付寶地位迎挑戰

《經濟通通訊社記者趙嘉駿７日報道》由人民銀行研發的數字人幣（ＤＣＥＰ），經過長達

６年的頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作，最快有望在２０２２年推出市面。內

地的線上支付技術未必是國際頂尖，但國內滲透率肯定是首屈一指，阿里巴巴（０９９８８）的

支付寶、騰訊（００７００）的微信支付早已與生活密不可分，亦推動內地的科網行業近年繁榮

成長，人行推出數字人民幣的實際操作上如何？支付寶、微信支付等又是否再無生存空間？



＊碰一碰過數，交易不留痕＊



人行發行的數字貨幣「ＤＣＥＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｕｒｒｅｎｃｙ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｐａｙｍｅｎｔ）」可簡單說為人民幣的虛擬版，是將數字貨幣和電子

支付工具結合起來，目標是替代一部分法定貨幣。人行數字貨幣研究所所長穆長春解釋，數字貨

幣的功能和屬性跟紙鈔完全一樣，只不過它的形態是數字化。據央視早前報道，數字人幣的目的

是為了替換掉部分紙鈔，與市面上流通的人民幣等值兌換，並不會增加貨幣總量。

據官方介紹，數字人幣除了帶來一般電子支付的便利外，「雙離線」技術也是重要特點之一

。「雙離線」即指手機在無網絡下，收支雙方均能進行交易。內地網傳截圖，顯示農行、建行、

中行的內測版數字貨幣錢包界面，其中包含掃碼支付、匯款收付款、手機芯片支付等基礎功能外

，另有一個叫「碰一碰」的選項。穆長春描述，只要兩部手機上均有數字人民幣的數字錢包，那

麼連網絡都不需要，只要兩個手機「碰一碰」，就能把一個人數字錢包裡的數字貨幣，轉給另一

個人。

此外，一般電子支付工具都需要與傳統銀行帳戶綁定，日常大小消費均有明確的紀錄。數字

人幣則不需綁定任何銀行帳戶，正如用紙鈔消費一樣，能滿足匿名消費的需要。官媒曾指，只要

不犯罪，想進行一些不願讓別人知道的消費，能有效保護用戶私隱。而目前支付寶和微信支付等

屬不同電子結算服務平台，雖然兩者在國內都主要以人民幣交易，但兩個平台間不能相互轉帳，

相信在數字人幣問世後，或可打破支付平台的「孤島化」現象。



＊數字人幣瞄準微信支付寶弱項，不可拒收更安全＊



現今在內地生活，線上線下消費、日常生活各項費用繳付、信用卡還款等都高度依賴支付寶

、微信支付等第三方支付工具，人行再發行數字人幣的用意何在？

其實兩者在本質上存在明確分野，人行對數字貨幣的定位是替代Ｍ０（流通中的現金），具

可計量、可確認、可轉移等實現貨幣職能。而一般移動支付工具普遍需綁定銀行帳戶，簡單而言

，支付寶、微信支付屬於存款，雖然用戶交易時操作簡單，但這只是基於Ｍ１或Ｍ２的支付，而

非貨幣上的流動。

對於發行數字人幣的必要，人行副行長范一飛撰文表示，商業銀行存款貨幣無法替代法定貨

幣發揮價值尺度或記帳單位功能，無論民間發行的貨幣無論怎樣活躍，都需要由國家集中統一發

行法定貨幣。批發資金依托支付系統實現電子化，支持Ｍ１和Ｍ２流通的銀行間支付清算系統、

商業銀行行內系統以及非銀行支付機構等各類支付系統不斷完善升級，較好地滿足了經濟發展需

要。他強調，用數字人幣替代Ｍ１和Ｍ２，既無助於提高支付效率，也會造成現有系統和資源的

巨大浪費。

在法律地位、安全性上，數字人幣更是遠超支付寶或微信支付。因為後者是以商業銀行存款

貨幣結算，而不是用央行貨幣進行結算。如果支付寶或微信支付破產，Ａｐｐ裡面的錢將不受保

護。北京大學國家發展研究院副院長黃益平表示，與一般電子支付工具相比，數字人幣具有法償

性的特點，也就是凡在中國境內發生的一切公私債務，任何債權人在任何時候均不得以任何理由

拒絕接收人民銀行發行的數字貨幣。相反支付寶等的電子錢包不具備法償性，在某些情況下，例

如對方沒有支付寶帳戶的時候是可以被拒絕支付的。



＊支付會否變局，用戶體驗成關鍵＊



數字人幣具一般第三方支付工具的功能，在安全保障、使用便捷程度上或較後者更有優勢，

令人憂慮支付寶、微信支付等或在中國失去生存空間。

穆長春曾公開表示，數字人幣並不會對支付寶、微信的地位產生影響。但支付寶母公司螞蟻

集團仍不容放鬆。螞蟻集團據報將於月內大實現Ａ＋Ｈ上市，集團在８月２５日公布的招股書中

提到，數字人民幣仍處於試點測試階段，相關產品設計及制度安排等仍在不斷地迭代和完善。據

悉，數字人民幣何時正式推出沒有時間表，尚難以評估該項工作對公司的業務、財務狀況和經營

成果的影響。

數字人民幣距離大規模應用仍有一段時間，但內地民眾早已習慣電子支付的交易方式，預計

數字人民幣推出後會較容易獲公眾接受。不過，中國互聯網金融業協會區塊鏈研究組組長李禮輝

指出，數字人幣能否替代第三方支付，主要取決於它的便捷性、可靠性和安全性，以及運維及使

用成本的高低。如果經過試點，數字貨幣的應用可以達到一定的規模，之後能否替代第三方支付

則是一個市場選擇的過程。

