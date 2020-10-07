《股林淘金－林家亨》侵侵終止談判，美股跌近四百

《股林淘金》總統特朗普突然下令終止與民主黨磋商多星期的新一輪紓困方案，令市埸大感
意外，因前一天聯儲局局長鮑威爾還公開極力主張盡快要達成協議，以防美國經濟不能後甦。美
股道指在下午二時左右本來上升２００多點，在消息公布後急挫，一高一低道指波幅逾６００點
。道指收市倒跌３７５點，納指報跌１７７點，達１﹒５７％。今早（７日）９：０３分道指場
外期貨仍下跌４６點。
預計今日港股跟隨美股下跌，但騰訊（０７００）及阿里巴巴（０９９８８）在美國ＡＤＲ
股價仍有升幅，料恆指今早跌幅僅屬溫和，可能只得１００點。若中午後美股期貨續跌，恆指才
有機會擴大跌幅。料今日龍頭內房股等中國海外（００６８８）、世茂房地產（００８１３）等
會跑贏大市，因截止９月份之中國房產銷售表現良好，整體行業表現未有受今年之疫情造成太大
影響，但各內房股之前早已有跌幅，現時有機會已見底，未來追回落後，可以吼低位吸納！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
＊筆者並無持有上述股份
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