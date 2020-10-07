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即市新聞

07/10/2020 09:12

《投資智慧－鄧聲興》樂遊（１０８９）私有化可產生協同效應

　　《投資智慧》樂遊（０１０８９）獲騰訊（００７００）全資附屬公司意像架構投資（香港
）提出私有化，每股股份註銷價格為３﹒３２１９港元，較涉及收購首份公告前之最後交易日之
收市價每股股份２﹒５５港元溢價約３０﹒２７％。另外參考樂遊於今年６月底的每股資產淨值
約０﹒０８美元（相等於約０﹒６２４０港元），反映集團私有化的要約價格具誠意。對於公司
及股東而言，樂遊私有化方案要約作價理想，亦不失為獲利的機會，相信方案符合股東的利益。
另外有一點需要留意，以筆者的經驗，過往有上市公司私有化不成功後會拖累股價表現。
　
　　長遠來看，私有化更有利樂遊和騰訊的長遠發展。對樂遊而言，撤銷上市地位將減少與維持
公司之上市地位及遵守監管規定相關之行政成本及管理資源，所節省的開支可應用於遊戲開發，
無疑為樂遊的經營提供更大靈活性。另一方面來看，一旦私有化成功，樂遊旗艦遊戲
《Ｗａｒｆｒａｍｅ》有望借助騰訊的實力加快發展為手遊，大大增加遊戲的市場滲透度，未來
更有望成為另一款旗艦手遊。對騰訊而言，私有化樂遊可擴展旗下遊戲市場布局和擴大其盈利基
礎，有助騰訊建立全球化遊戲帝國，進一步鞏固其市場領導地位。值得留意的是，騰訊多次收購
國外多家遊戲相關的公司，遊戲研發能力進一步增強。樂遊的收益主要來自加拿大市場，私有化
樂遊可進一步擴大騰訊的遊戲業務版圖。
　
　　總括而言，私有化可減少樂遊和騰訊之間的同業競爭，當中產生的協同效應有效提升管理與
運營效率，加上兩者整合將進一步優化全球化業務布局和競爭優勢。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
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