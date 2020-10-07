《樓市亮話－湯文亮》Ｈｏｍｅ就是納米樓的死穴

《樓市亮話》納米樓有一段時間紅極一時，以平均呎價計算，比一些中型單位還要高，亦有

報章話細價樓「真架勢」，但我一向不主張初次置業者買納米樓，除了呎價不便宜之外，更可能

發覺得物無所用，最後淪落成為私人迷你倉。還有，買納米樓的人浪費了自己的配額，因為買了

納米樓之後，買第二個住宅單位就要付１５％印花稅。不過，買納米樓的人會自嘲話有一個納米

單位已經很好，由於要付的首期太多，可能窮一生之力都買唔到一個兩房單位，但林鄭八九成按

揭計劃推出之後，如果每月有保證收入，買一個兩房單位又不是沒有可能，林鄭Ｐｌａｎ可以說

為納米樓敲上警號，不過，影響仍然未及新冠疫情。



根據中原指數顯示，今年的樓價至今仍然有些微升幅，代表新冠疫情對住宅樓宇影響不大，

但疫情令到住納米樓的人非常煩惱，在疫情嚴重時，政府呼籲市民ｓｔａｙ ｈｏｍｅ以及

ｗｏｒｋ ｆｒｏｍ ｈｏｍｅ，原來Ｈｏｍｅ就是納米樓死穴。住納米樓的人，很多都只是當

納米樓是一個居所，就算不是早出晚歸，都唔會放太多時間在納米樓，唔出街都會去會所，但在

新冠疫情影響之下，不但酒樓食肆，娛樂場所的營業時間減少，屋苑的會所亦關門，唯有

ｓｔａｙ ｈｏｍｅ，一個人還好些少，兩個人就很容易產生磨擦，適逢政府推出林鄭

Ｐｌａｎ，有資格而又供得起的人都會考慮買兩至三房單位，但他們一定要將自住的納米樓出售

，否則就要付１５％特別印花稅，大家千祈唔好睇小那些供應量，納米樓業主為了慳回新買大單

位的印花稅，有機會蝕讓買入了幾年的納米樓，如果納米樓二手業主蝕讓，納米新樓的銷情就不

會太理想，這個不合時代產物，可能因為新冠疫情而終結，或者，這是一件好事。《紀惠集團副

主席及行政總裁 湯文亮》



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