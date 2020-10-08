《缸邊嫺談－黃惠嫺》受惠多個利好因素，光伏股逆市走強

《缸邊嫺談》２０２０年光伏股板塊走勢呈現上升的趨勢，由５月中開始升幅擴大，現時已

大幅跑贏恆指。帶動整個板塊向上的主要原因包括：光伏發電所需的材料（晶硅片及光伏玻璃）

價格上升，引致光伏產業鏈中的各環節均出現價格上漲；內地太陽能發電競價項目總規模遠超預

期；光伏組件出口按年增長；中國有可能將「十四五」規劃的非化石能源消費比重由２０３０年

的２０％提早於２０２５年實現等。



＊光伏材料價格上漲＊



光伏玻璃價格自今年７月份開始上升。根據一家研究再生能源的市場調查研究公司

Ｉｎｆｏｌｉｎｋ數據顯示，３﹒２毫米光伏玻璃產品價格由７－８月份的２６元╱平方米（人

民幣．下同）升至９月份３０元╱平方米，漲幅約為１５％，而２﹒５及２﹒０毫米光伏玻璃產

品則分別升至２７及２４元╱平方米。

今年以來，硅料生產企業受疫情及其他突發事故影響出廠數量，硅料供應短缺，從而價格上

升，使得晶硅片生產商只有將成本轉嫁，令晶硅片的價格由今年６月開始連升３個月。

現時隨著硅片的產能已逐步回復正常，光伏玻璃新增產能亦逐步釋放，兩種光伏材料的價格

均有穩定下來的跡象，在成本有望回落下，光伏裝機量或會因政策要求而出現搶裝的情況。



＊政策利好因素＊



中國國家能源局於２０２０年３月５日發布的《２０２０年光伏發電項目建設方案》中指出

，２０２０年度新建光伏發電項目補貼預算總額度為１５億元：其中５億元用於家庭戶用光伏補

貼額度，而補貼競價項目（包括集中式光伏電站和工商業分散式光伏項目）按１０億元補貼總額

組織項目建設。預計２０２０年新增家庭戶用規模７吉瓦，競價規模約２０吉瓦，再加上去年結

轉項目約１０吉瓦，基地和平價等項目３－５吉瓦，國內新增光伏裝機有望超過４０吉瓦，較

２０１９年全國新增光伏裝機量３０﹒１吉瓦增長３２﹒９％。若預計無誤，２０２０年中國的

光伏市場將再現增長（２０１９年新增光伏裝機量同比下跌３２％）。

另外，中國國家能源局綜合司於２０２０年６月２３日發布《２０２０年光伏發電項目國家

補貼競價結果的通知》，擬將河北、內蒙古等１５個省（區、市）和新疆生產建設兵團的４３４

個光伏發電項目，納入２０２０年國家競價補貼範圍，總裝機容量２５９６﹒７２０８萬千瓦。

各項目按要求建成併入電網後，依政策納入國家競價補貼範圍，享受國家補貼，並鼓勵未納入競

價補貼範圍的申報項目在企業自願的基礎上轉為平價上網項目。因競價總規模遠超市場預期的

２０吉瓦，同時，競價項目的下發亦預示國內需求很可能大規模啟動，從中可以預期２０２０年

第三及第四季度的光伏裝機量將會有所增加。



＊光伏組件出口按年增＊



中國海關總署公布數據顯示，２０２０年８月份光伏組件及電池的出口總額同比增長

７﹒３％至１６﹒６１億元。有機構根據國際知名太陽能產業研究機構ＰＶｉｎｓｉｇｈｔ海外

單晶組件價格估算８月份內地組件出口量約為６﹒９吉瓦，同比增長１６﹒５％，環比增長

５﹒０％，即光伏組件出口量自６月開始連續３個月出現正增長。隨著光伏裝機成本降低，越來

越多國家選擇光伏發電為主要的新能源發電方式。有機構預計，２０２１年將為全球光伏大年，

裝機數量同比增長將達３０％以上。內地龍頭組件廠商出口業務佔比均在６０％以上，可進一步

受惠於出口增長及帶動光伏產業鏈的業績表現。



＊２０％非化石能源比重提前於「十四五」完成＊



「十三五」規劃階段即將完結，「十四五」規劃正在籌備出台。在能源布局方面，有專家分

析在「十四五」規劃中，重塑能源供給新格局將會成為其中一個核心方向。中國國家能源局正著

手制定「十四五」能源規劃，未來五年可再生能源或將成為主體，徵求意見稿有望於２０２０年

１１月底推出，並於２０２１年３月文件正式發布。有消息指，考慮到風電及太陽能發電的成本

進一步下降，「十四五」期間的非石化能源消費佔比將提升至２０％，較「十三五」規劃訂下

２０３０年非石化能源比重佔２０％的目標提早５年完成。「十四五」規劃若上調非石化能源消

費比重，有望大力推動內地光伏裝機量，有機構更預測未來每年的光伏裝機量將達到４５吉瓦至

６０吉瓦，較２０１９年的光伏裝機量３０﹒１吉瓦提升超過１倍。

現時內地的光伏產業鏈在製造規模、產業化技術水平、應用市場拓展、產業體系建設等多個

方面均在全球名列前茅。經過１０多年的發展，中國光伏產業已推動全球光伏發電成本下降了

９０％以上，加上有８５％的光伏原材料能夠自給自足，不論在生產效率、成本，還是上下游配

套上均具明顯優勢，足以與海外競爭者競爭。現時國內生產的光伏裝備約有３至４成用以滿足國

內需求，約６至７成則是出口至國外市場。根據國際能源署預測，到２０３０年全球光伏累計裝

機量有望達到１７２１吉瓦，到２０５０年將進一步增加至４６７０吉瓦。而２０１９年，全球

光伏新增裝機量為１１５吉瓦，累計總裝機量達到６２７吉瓦。

在全球光伏裝機量需求大增的情況下，預料整個光伏產業鏈均會受惠，特別是一些具備成本

和技術優勢、盈利穩定、供應鏈配套完善和市場拓展能力強勁的優質龍頭企業，有望受益於全球

光伏需求快速增長，迎來持續成長機遇。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》





＊筆者為證監會持牌人士，並無持有光伏股板塊相關的股份＊



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