《日入而息》本港ＰＭＩ升至３個月高，中國外儲結束五連升

《今天重點》﹡外電表示螞蟻集團ＩＰＯ過程神秘迅速，引發疑慮；耀才證券

（０１４２８）為螞蟻集團預留逾３５０億孖展額度；螞蟻上市在即，６間

券商預留１４５０億孖展額

﹡中國９月外匯儲備按月跌２２０億美元，結束五連升；外匯局表示匯率等因

素令９月外儲降，跨境資

﹡香港９月ＰＭＩ升至４７﹒７，３個月最高

﹡本港新增１１宗確診，９宗本地個案３宗源頭不明



《即日市況》﹡恆指收２４２４２漲２６２點，科指升逾２％，同創四連升



《美元匯價》﹡避險需求上升，推升美匯至９４水平；歐元最新報１﹒１７６１╱６２，日

圓最新報１０６﹒０５╱０７



《公司資訊》﹡外電表示螞蟻集團ＩＰＯ過程神秘迅速，引發疑慮；耀才證券

（０１４２８）為螞蟻集團預留逾３５０億孖展額度

﹡杭品生活科技（０１６８２）附屬授出最高２０００萬循環貸款，年息１０

厘

﹡合景泰富（０１８１３）股東每持４５股可優先認購１股合景悠活股份；合

景泰富擬分拆合景悠活上市，集資最多４億美元

﹡美團（０３６９０）國慶期間景區外賣訂單量大漲２倍，酒店外賣訂單增

１﹒５倍

﹡英恆科技（０１７６０）與內地智能芯片企業地平線達成戰略合作

﹡偉能集團（０１６０８）上月獲控股股東增持至６８﹒６２％

﹡絲路能源（０８２５０）購入１１０７萬股聚利寶（０８５２７）

﹡東英金融（０１１４０）建議更改公司中英文名稱

﹡銀城國際（０１９０２）９月總合約銷售額按年跌１７﹒７％至３４﹒２億

元人民幣

﹡星星地產（０１５６０）旗下大角咀工廈首推５５伙，入場費７０萬起



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）建議發行美元優先票據，所得淨額用於再融資

﹡中國動向（０３８１８）授出日本「Ｐｈｅｎｉｘ」品牌商標權

﹡中國宏橋（０１３７８）與齊合環保組合營公司，擬拓金屬回收等業務

﹡融創中國（０１９１８）９月合同銷售按年升９﹒６％至６８９億元人民幣



《中國要聞》﹡國慶假期鐵路連續６天發送旅客超１０００萬人次

﹡交通運輸部表示加強網絡貨運監測、監管、評估

﹡中國稱巴西５Ｇ政策有助定義兩國關係，籲作理性決定

﹡歐盟向中台印不鏽鋼板卷徵收反傾銷關稅，為期五年

﹡抖音及ＴｉｋＴｏｋ再蟬聯９月全球移動應用收入冠軍

﹡民調顯示７３％發達國家人民反感中國，十多年來最差

﹡美國務卿晤日澳印外長，中國駐日本使館促棄冷戰思維

﹡華春瑩稱涉港涉疆問題非人權問題，不應被政治化

﹡中國９月外匯儲備按月跌２２０億美元，結束五連升

﹡外匯局表示匯率等因素令９月外儲降，跨境資金流動穩定

﹡網傳馬雲指中國晶片落後２０年，發言人澄清：內容子虛烏有

﹡交易商協會發布熊貓債細則，加強境內外制度銜接



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１２７４６﹒３７點



《其他消息》﹡葉建源稱被除牌教師曾要求與教育局見面被拒

﹡英國擬因新疆問題抵制冬奧，歐美就香港問題譴責中國

﹡李家超稱台灣若准陳入境，香港可以警務合作機制協助

﹡張建宗稱嚴肅處理每宗教師失德個案，不枉不縱

﹡香港９月ＰＭＩ升至４７﹒７，３個月最高

﹡世邦魏理仕表示第三季商業房產交易額跌至１１年來最低

﹡北角皇都戲院大廈明公開拍賣出售，底價４７﹒８億元

﹡居屋今晚截止申請，暫收逾１９萬申請超額２６倍

﹡報告指亞洲億萬富豪８３１人全球最多，中國億萬富豪財富冠亞洲；香港億

萬富豪人數跌至６５人，整體財富升至３５６１億美元

﹡調查指僅１６％人挺專營的士，Ｕｂｅｒ促港府對話

﹡澳門黃金周首六日內地訪客跌８４﹒８％

﹡財務策劃師學會表示近八成港人預留退休資金，僅１３％對退休有信心

﹡世邦魏理仕料全年整體寫字樓租金下跌最多２０％



《新冠肺炎》﹡本港新增１１宗確診，９宗本地個案３宗源頭不明

﹡浸大生物系學生確診，曾回校出席面授課堂

﹡世衛總幹事譚德塞稱疫苗可能年底前準備就緒

﹡南華早報表示政府考慮再次關閉酒吧，暫未做出決定

﹡袁國勇稱食肆酒吧無守防疫規定，若再放寬恐疫情加劇

﹡許樹昌建議擴大限聚令至酒店房間聚會

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