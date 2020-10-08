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即市新聞

08/10/2020 07:50

《華爾街內望》憧憬美國會達成部分刺激方案，道指升５３０點

　　《經濟通通訊社８日專訊》市場憧憬美國國會可能最少會達成部分刺激經濟方案，美股周三
（７日）大幅反彈。
　　道指升５３０點或１﹒９１％，報２８３０３點。標指高５８點或１﹒７４％，報３４１９
點。納指高２１０點或１﹒８８％，報１１３６４點。
　　美國總統特朗普周二（６日）突然叫停刺激經濟方案的談判，不過他同日敦促國會通過一系
列獨立的、規模較小的法案，其中包括對受疫情打擊的航空業的救助方案。
　　聯儲局公布上次政策會議記錄，記錄顯示決策者在８月一致同意就貨幣政策採取一個寬泛的
新策略，並很快就在上月會議上就如何將新原則應用於實踐產生分歧。
　　距離美國總統大選僅餘幾周時間，副總統彭斯、民主黨副總統候選人賀錦麗周三將進行辯論
。據路透社最新的民意調查顯示，拜登在密歇根州的領先優勢擴大，不過兩位候選人在北卡羅來
納州的支持率難分勝負。
　　另外市場為美企第三季盈利表示做準備，並預計下周將開始公布業績。據路孚特數據顯示，
分析預計標指成份股本季盈利將按年跌約２１％。
　　個股方面，航空股走高，美聯航漲４﹒３％。禮來漲３﹒４％，公司已向美國食品藥物管理
局提交申請，要求批准其實驗性新冠肺炎抗體療法的緊急使用。
　　十年期國債收益率報０﹒７４％，曾升至０﹒７８６％，創６月來最高。（ａｌ）

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