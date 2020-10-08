《運籌帷幄－梁業豪》中線投資價值最高的５隻股票

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

３２﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。淡友大戶果然押後了發動攻勢的計劃，好友見勢

，自然繼續往上推進，盡量收復近期的失地。本周一（５日）筆者斷定短期調整已告一段落，昨

早（６日）更指出好友大戶可於本月１６日前控制大局，並連續兩個交易日入市中線補貨，皆因

港股大幅急挫的危險暫告消除。筆者已經說過很多遍，投資者投入市場的程度應與市況掛勾。

昨天收市時，最值得投資者中線持有的股票為美團點評（０３６９０）、小米

（０１８１０）、申洲國際（０２３１３）、藥明生物（０２２６９）與海底撈（０６８６２）

；理論上，大家現時應持有其中三隻，平均每隻所動用的資金約為６﹒２５％。最後，昨天港股

的上升動力主要來自科技股買盤；不過，科技指數於小時圖上已開始跟不上保歷加通道頂部的上

移速度，顯示科技股的買盤正在減弱中。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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