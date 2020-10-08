《國金與投資－曾廣標》特朗普靠推特舞弄股市！

《國金與投資》感染了世紀疫症的特朗普出院返回白宮休養後，閑來無事，不斷透過推特社

交平台Ｔｗｉｔｔｅｒ發表及轉載推文，內容多姿多彩。除了讚自己是抗疫英雄及首任政績已令

美國再次強大鼓勵支持者湧躍投票，繼續強調新病毒與流感的危害性相差不遠，大罵民主黨「激

進左派」（Ｒａｄｉｃａｌ Ｌｅｆｔ）和「虛假新聞傳媒」等等之外，還趁機試試自己推動市

場的能力。他周一（５日）出院前當日下午，美股收市回升四百多點，他即時發推文歡呼，想人

們以為股市回升和他初步康復拉上關係。



＊不信也不懼民調大幅落後＊



然而，各方新發表的最新民調顯示，他的支持率已較拜登落後了十個百分點甚至更大，主要

是本來未立定主意的選民開始支持拜登，而特朗普的基本盤則只能保持在四成左右。不過，對特

朗普來說，能保住四成支持，已是大幸，因為他的粉絲投票率較高，若絕大部分今年繼續投票，

則以美國大選一般頂多得六成人投票的紀錄來看，特朗普在普選票方面不會落後太大，而只要在

關鍵州和搖擺州取得良佳成績，他還是有機會如四年前般雖輸了普選票，但贏得逾半數選舉人票

而當選。



＊透過推特主攻，絕不博同情＊



他深信仍有勝算，因此，無意安心休養，除了睡覺之外，差不多是推特不離手，隨時發出指

示。醫護專家們大多反對他提早出院以及在白宮內脫下口罩當作自己已康復，就連匯診的醫療團

隊也認為他的健康狀況未穩定，仍有危險，但他已不顧一切，要繼續採取進攻式的競選策略，而

不是博人同情。對特朗普來說，博同情是完全沒有作用的，他必須保持強人的姿態。



＊一時一套，美股被舞高弄低＊



他出院回到白宮後，市場以為兩黨有較大機會達成刺激經濟方案，同時，大選可望正常舉行

，因此，美股在周二（６日）反彈，道指一度升三百點，但就在收市前一個小時，特朗普再透過

推文發功，要求共和黨人停止和民主黨就刺激方案進行談判，指出當他獲勝連任後，便可通過共

和黨所認為合適而不是亂花錢的方案。



這個推文一出，美股應聲由升轉跌，道指收市跌了三百多點。這恰恰說明了特朗普對市場即

時還有頗大影響力。



不過，美股上升對特朗普的選情才會真正有利，因此，美股收市後數小時及周三（７日）亞

洲股市剛開市之際（白宮與香港的時差為１２小時），特朗普又連續發出重要的推文，一是要求

參眾兩院先通過再向每人派錢１２００美元的紓困支票，同時，亦應先通過撥款支持航空業，使

美國各大航空公司不需要炒人。新的指示令到美股期貨急回升，而亞洲股市也普遍轉為向上。港

股也受惠，恆指再升二百多點重上２４０００點水平。中國內地股市則由於仍在放雙節長假，未

能反映外圍股市的混亂狀態。



＊指敵方搞政變，戰鬥能量高＊



周三黃昏後，歐股保持近期的好淡爭持，皆因法國和英國等出現新一波疫情，而美股開市後

迅速收復早一日的失地，尤以航空股的表現為佳。股市的變化間接說明了，投資者對特朗普的經

濟政策和財政政策較信任，認為拜登的加稅政策短期內不利股市。而當美股似在聽從特朗普一時

一套的推文，也使特朗普的信心大增，美國時間周三他醒來後，繼續不斷發推文抨擊各方敵人，

戰鬥能量處於高水平。



＊要粉絲盲撐，變邪教教主＊



特朗普以為自己可以推動粉絲和市場，又發出激進左派搞「政變」的指控，即是他可能會由

於指郵寄選票有作弊成分而不肯認輸！



中招入院要氧氣助呼吸及用上重藥，但未改變特朗普好鬥的心態，他實際上與邪教教主已沒

有甚麼分別，一味要求粉絲們盲目撐他。



美國還有三個多星期便大選，期間仍將會有眾多變數，金融市場也定必會持續出現較大波動

。此時此刻，投資者宜較輕倉觀望，直至美國１１月３日投票及有明確結果之後才再作部署。《

資深評論員 曾廣標》



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