《行內行外－梁崇讓》三國最終仍是盡歸「港交所」

《行內行外》雖然美國正密鑼緊鼓進行總統大選，但只要特朗普仍在位，中美爭鬥必定沒有

緩和的可能，不僅是美國，特朗普更逼令全球形成兩大陣營，美國千方百計去拉攏英國、加拿大

、法國、德國、澳洲、日本等「六眼聯盟」盟友去抗衡中國。而中國則積極在非洲、亞洲、東歐

及拉丁美洲等地區，建立緊密關係與美國分庭抗禮。其實美國早已不斷退出多個與各國簽訂的條

約及世界組織，早把經濟全球化的概念完全置之度外，近期更因新冠肺炎疫情與世界衛生組織（

ＷＴＯ）交惡而退出。有分析家指這正是美國退出聯合國的先兆，以便日後可肆無忌憚地打擊中

國企業和對抗中國。



＊內部矛盾＊



事情引致全球最大對沖基金橋水（Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ）創辦人，有「鱷王」之稱的達

利奧一直看淡全球經濟，並料全球隨時出現新一波的債務危機，各國國家級債券也可能被波及，

而美元也會持續貶值，甚至失去領導性地位。近日更多次談及中美關係，警告若其中一方踩過界

，擔心會觸發戰爭，現代化的兩個核子大國之戰，後果不堪設想。同時也指出中美的經濟問題，

有可能引發國家內部出現矛盾，事實已有千多兩千間美國企業正與美國政府展開訴訟，特斯拉已

聯同多間美國企業就美國政府對中國汽車零組件加徵關稅的政策發起訴訟。而美國國際貿易法院

目前已收到超過數百間公司的司法投訴案件，事態如何發展仍是未知之數。



現時美國股票市場和樓市與實體經濟表現背馳，這可能已為全球新一波的金融危機埋下伏線

。美國下一屆如換了新的總統，會否為全球經濟和貿易帶來新局面？還有待觀察！假若特朗普續

任，以他現時處理疫情和經濟貿易的手法，全球只能自求多福了。



＊二級制裁＊



至於香港是中國不可分割的一部分，但卻是一個「一國兩制」下實行資本主義的城市，港元

與美元掛勾多年，可算是資金自由流動度最高城市之一，因此在中美貿易戰、黑暴破壞和實施港

區國安法後，盛傳已有部分資金撤離中港。資金的撤離直接影響香港金融業的發展，丹麥養老基

金（Ａｋａｄｅｍｉｋｅｒ Ｐｅｎｓｉｏｎ）於其網站發表聲明，將停止在內地的投資，並將

出售所持４億丹麥克朗（約４﹒８５億港元）的中國股票和政府債券，轉投其他地方，相對其資

金額度不大，影響屬輕微，其他國家也未必跟隨，反觀中國政府如逐步減持美國債券，將對全球

的資金市場影響更大。



而內地政府為了吸引外資進入內地市場，正不斷加快內地金融業的改革，除了近期撤銷外資

在內地金融公司的持股比例限制外，在股票市場方面，更借鑒國際資本市場的做法，上海科創板

和深圳創業板引入註冊制時代，在此消彼長的情況下，只要在中國投資能得到可觀的回報，相信

進入內地的資金將會不跌反升，估計特朗普抵制中國的如意算盤未必打得響了。在美國將公布制

裁的銀行名單中，有國際評級機構報告指出，從美國政府近期的行動顯示，大部分中資銀行及在

中港都擁有龐大業務匯控（００００５）和渣打集團（０２８８８）等非美資銀行，在制裁名單

中榜上有名。如制裁名單的企業或受到嚴厲的二級制裁措施，包括不能再通過美國金融機構進行

美元結算，這又會引發金融市場出現新一波震盪，而這類銀行多已在港上市，這必引致香港股票

市場出現大波動，投資者切不要掉以輕心。



＊鷸蚌相爭＊



後記：在黑暴破壞香港經濟和新冠肺炎疫情的影響下，香港多個行業出現收縮和結業潮，失

業率創１５年新高，就業不足率為接近１７年來高位，企業不景氣，拖累最低工資１０年來首次

決定凍結兩年，但在股票市場上市集資的情況卻另一番天地，不過直接受惠者只集中在港交所（

００３８８）和多間大型國際投資銀行，大部分中介機構只有望門興歎的感慨。從資料顯示，今

年申請結業的持牌法團已超過３０間，已超過去年全年五成，有業界人士估計，今年全年結業的

持牌法團有機將會超過去年的一倍，這足以證明證券業其實並不易為。歸根究底都是拜政府金融

政策和業內佣金無底價所賜，相信現時政府推出的撐企業保就業計劃對中小型證券公司和從業員

來說應是助力不大，這政策只是表面化，解決不了核心問題。



回說早年因得政府支持，受惠於「一業兩管」和撤銷最低佣金去掠奪證券公司客戶的銀行業

今又如何呢？有消息報道：多間國際大型銀行為求節流，不得不實施削減開支計劃，進行裁員已

是事在必行了，相信香港員工也會受到影響。總觀而言，前時銀行扭盡六壬去搶奪傳統證券業的

地盤和客戶資金，最終最大的得益者仍是落在上市公司港交所身上，筆者只能慨嘆一句：金融機

構有如鷸蚌相爭，最終「三國仍是盡歸司馬懿」，卻製造了失業人數增加，政府真的打響了如意

算盤嗎？《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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