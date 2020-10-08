《缸邊隨筆－石鏡泉》華爾街與大街

《缸邊隨筆》華爾街與大街，如用英文，是Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ ＆ Ｍａｉｎ

Ｓｔｒｅｅｔ，其中Ｍａｉｎ Ｓｔｒｅｅｔ是指美國大圍經濟。這兩年來，華爾街的股市經濟

是與美國大圍經濟脫勾的。但這是不正常的，終有一刻，兩者要合攏。



華爾街這陣子，炒兩件事：



（１）國會的刺激經濟方案可拍板又放水；



（２）特朗普「戰勝」新冠肺炎。



特朗普「戰勝」新冠肺炎，是一次過炒完，可能要再炒的，是會不會翻發。因為如特朗普真

染病，看樣子，是輕症，在中國就是住方艙醫院；在香港，就是住亞洲博覽館的臨時醫院病床。

但「出院」並不保證不會翻發，亦可以有後遺症。英國首相約翰遜就是在染新冠肺炎後，出院了

，但自覺體力大減，已宣布會在一定時間後退下來。特朗普會否精壯過英相約翰遜？或許，因特

朗普緋聞多過約翰遜！



特朗普出院後，一腳踢甩共和民主兩黨傾談刺激方案事。特朗普話為國家未來，只可答允１

﹒６兆的刺激方案，而不允民主黨２﹒４兆的刺激方案，特朗普謂那２﹒４兆是派予管理不善的

民主黨主政的州。



Ｎａｎｃｙ Ｐｅｌｏｓｉ ｉｓ ａｓｋｉｎｇ ｆｏｒ ＄２﹒４ Ｔｒｉｌｌｉｏｎ

Ｄｏｌｌａｒｓ ｔｏ ｂａｉｌｏｕｔ ｐｏｏｒｌｙ ｒｕｎ， ｈｉｇｈ ｃｒｉｍｅ

， Ｄｅｍｏｃｒａｔ Ｓｔａｔｅｓ， ｍｏｎｅｙ ｔｈａｔ ｉｓ ｉｎ ｎｏ ｗａｙ

ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ ＣＯＶＩＤ－１９﹒ Ｗｅ ｍａｄｅ ａ ｖｅｒｙ ｇｅｎｅｒ

ｏｕｓ ｏｆｆｅｒ ｏｆ ＄１﹒６ Ｔｒｉｌｌｉｏｎ Ｄｏｌｌａｒｓ ａｎｄ， ａｓ

ｕｓｕａｌ， ｓｈｅ ｉｓ ｎｏｔ ｎｅｇｏｔｉａｔｉｎｇ ｉｎ ｇｏｏｄ

ｆａｉｔｈ﹒ Ｉ ａｍ ｒｅｊｅｃｔｉｎｇ ｔｈｅｉｒ ｒｅｑｕｅｓｔ， ａｎｄ

ｌｏｏｋｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ ｏｆ ｏｕｒ Ｃｏｕｎｔｒｙ﹒



Ｉ ｈａｖｅ ｉｎｓｔｒｕｃｔｅｄ ｍｙ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｓ ｔｏ

ｓｔｏｐ ｎｅｇｏｔｉａｔｉｎｇ ｕｎｔｉｌ ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｅｌｅｃｔｉｏｎ

ｗｈｅｎ， ｉｍｍｅｄｉａｔｅｌｙ ａｆｔｅｒ Ｉ ｗｉｎ， ｗｅ ｗｉｌｌ

ｐａｓｓ ａ ｍａｊｏｒ Ｓｔｉｍｕｌｕｓ Ｂｉｌｌ ｔｈａｔ ｆｏｃｕｓｅｓ ｏｎ

ｈａｒｄｗｏｒｋｉｎｇ Ａｍｅｒｉｃａｎｓ ａｎｄ Ｓｍａｌｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ﹒



Ｉ ｈａｖｅ ａｓｋｅｄ Ｍｉｔｃｈ ＭｃＣｏｎｎｅｌｌ ｎｏｔ ｔｏ

ｄｅｌａｙ， ｂｕｔ ｔｏ ｉｎｓｔｅａｄ ｆｏｃｕｓ ｆｕｌｌ ｔｉｍｅ ｏｎ ａ

ｐｐｒｏｖｉｎｇ ｍｙ ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ ｎｏｍｉｎｅｅ ｔｏ ｔｈｅ

Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ Ｓｕｐｒｅｍｅ Ｃｏｕｒｔ， Ａｍｙ Ｃｏｎｅｙ

Ｂａｒｒｅｔｔ﹒ Ｏｕｒ Ｅｃｏｎｏｍｙ ｉｓ ｄｏｉｎｇ ｖｅｒｙ ｗｅｌｌ﹒

Ｔｈｅ Ｓｔｏｃｋ Ｍａｒｋｅｔ ｉｓ ａｔ ｒｅｃｏｒｄ ｌｅｖｅｌｓ， ＪＯＢＳ

ａｎｄ ｕｎｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ ａｌｓｏ ｃｏｍｉｎｇ ｂａｃｋ ｉｎ

ｒｅｃｏｒｄ ｎｕｍｂｅｒｓ﹒



Ｗｅ ａｒｅ ｌｅａｄｉｎｇ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ ｉｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ

Ｒｅｃｏｖｅｒｙ， ａｎｄ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＩＳ ＹＥＴ ＴＯ ＣＯＭＥ！



這會不會是特朗普的談判手段？因他在２０１１年時曾表示過，要在適當時不跟對手談。



＊刺激方案延後 美股迅即下跌＊



美股一聽見刺激方案要在１１月３日，總統選舉後才談，就怕市場無咁長命去等，標普

５００立馬下跌了，１０年債息最能表明，就連科技股也不能免難）。股跌，錢流入債市，債息

也跟跌。



這個連環打，在昨晚的美股市場中會否紓緩？還是持續跌下去？



如企定，好，市解困。如再下調，看標普５００跌多少，如跌多２００點，會觸發不少衍生

工具要冚倉，會帶來大震盪，所以昨晚或今周美股市頗關鍵。



華爾街如斯，大街又如何？微軟的蓋茨謂美國西岸經濟要到２０２１年底才有望復甦。



美國大圍經濟衰落，要去領食物救濟的人多了，全美國的Ｆｅｅｄｉｎｇ Ａｍｅｒｉｃａ

食物銀行謂來年要１７０億磅食物才可應付到群眾的索餐，現時欠缺了１００億磅的食物。



政客只看打擊對手選票，不看老弱傷殘。大街何時會亂起來？



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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