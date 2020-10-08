《凱文隨筆－凱文》美國超人總統

《凱文隨筆－凱文》特朗普感染新冠肺炎後，住院三晚就若無其事地出院了；要麼是７４歲

的老頭體魄強若超人，要麼是他的醫生神乎其技；老先生怎樣看也不像超人，如果美國有醫神，

就不會發生超過２１萬人染病死亡的慘劇。美國目前仍有７５３萬確診病人，醫神將整套神奇處

方公諸於世仍為時未晚。



老總統染病的消息傳出後，兩名白宮高層官員同時在不同場合向媒體發出了「４８小時內危

在旦夕」與「狀態甚佳」的互相矛盾訊息；美國媒體最感興趣的是，特朗普最後一次陰性檢測結

果，與第一次陽性檢測結果的日期，白宮不願意透露，不想讓你們挖下去。



選舉專家說，大選前一個月是最重要的時段，所有能將對手致死的毒招都會在這時段出台。

前陣子，特朗普團隊瘋狂祭出中國牌，新冷戰、台海局部戰、制裁共產黨員、制裁中國企業等，

張張牌都失效；人們最關注及最憂慮的就是戰爭牌，美方不斷亮出這張牌，就是沒打出去，也許

美國軍方深刻認識到習近平激勵解放軍時用上的「能戰方能止戰」的格言。



在抗疫大敗、連任民調支持度顯著落後對手拜登的情況下，特朗普會否兵行險著，打出生病

牌？今年發生的一切告訴我們，地球上還有甚麼事是沒有可能的？再者，特朗普也經營賭場，他

擅長的就是賭博。廉價快速測試劑（白宮官員透露他們就是用這種）偶而出現「假陽性」的結果

，總統的心腹醫生統籌病毒測試，一切以「國家安全」為指導原則作高度保密，推特一出，就成

是世界頭條新聞，作弊難度並不高，至於會跑出來「洩密的瘋子」，那是可遇不可求的。特朗普

病了對其選情有何好處？有論者認為他可獲取同情票，而在他迅速出院後又能夠滿足美國人那種

崇尚強者的心態。還有，他之前不斷大肆宣揚美國研制的疫苗將在１０月份上市，近日似乎沒甚

聽到關於疫苗的消息，也許疫苗趕不及面世，只好想想別的方法。



更值得注意的是，特朗普約兩年前在一個宗教集會上宣稱美國是一個「信仰者的國度」

（Ｎａｔｉｏｎ ｏｆ ｂｅｌｉｅｖｅｒｓ），他說祈禱能賜予美國人力量；他這次病倒後又

「重生」，宗教色彩濃厚，完全符合了美國保守宗教勢力那套劇本。霍氏頻道堂堂男子漢主播

Ｇｒｅｇ Ｇｕｔｆｅｌｄ甚至不怕肉麻的說，「特朗普是戰爭英雄，他捨生為美國人去感染新

冠病毒」，這些話有人或覺得是白痴，但聽在特定聽眾耳裏，就牽動萬重波瀾；三個月前一名黑

人被白人警察用膝壓死後的全國暴動延至白宮時，當時特朗普就由白宮步行至附近的「總統教堂

」，手持聖經讓記者拍照；研究神學的人早已作出了解讀，這些動作在虔誠教徒眼中，是極具象

徵意義，比在競選大會大叫大喊來得更震撼人心。



姑且當特朗普確實是染上了新冠肺炎，又奇蹟地在三天就復原了（表徵而已），但在醫學角

度而言，他未算痊癒；且聽美國「鍾南山」福奇的評論，他指特朗普現在或許「看起來不錯」，

但他尚處於戰勝新冠病毒的「早期」，因為有些患者在５至８天內，病情出現逆轉。我們就多等

一兩周，觀察整個奇蹟歷程是否完美無缺。



美國商務部昨日公布了８月份的貿易赤字達６７１億美元，是１４年來最高，再次反映特朗

普向世界各國進行的貿易戰都是一場徹底的敗仗，美國貿易代表萊特希澤對此的解說是「美國經

濟的復甦比其它的貿易夥伴快」，果然是甚麼主子就有甚麼隨從。「令美國再偉大」應該是一個

無法實踐的夢，特朗普過去四年為美國人編織這個夢，近半數的選民就沉醉在這個美夢之中；

１１月的大選臨近，選舉結果將告訴我們，他們是夢醒了，還是繼續夢死。





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