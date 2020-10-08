《專家之言－黃德几》百威亞太第二季銷情見改善，伺機跟進

《專家之言》受到新冠肺炎疫情影響，以餐飲和夜場為主的現飲渠道首當其衝，啤酒行業第一

季規模以上企業產量按年下跌３３﹒８％。隨著內地疫情受控，餐飲行業逐步回暖，同時在疫情

過後，啤酒自飲場景增加，有助高端啤酒進入日常生活，啤酒銷售有望回暖。百威亞太（０１８

７６）生產及銷售啤酒品牌超過５０個，包括百威Ｂｕｄｗｅｉｓｅｒ、Ｓｔｅｌｌａ Ａｒｔ

ｏｉｓ、Ｃｏｒｏｎａ和Ｈｏｅｇａａｒｄｅｎ等國際性品牌，以及中下價地區性品牌哈爾濱啤

酒等，今年上半年業務出現倒退，但單計第二季已見改善。



＊５至６月中國銷量得中個位數增長＊



今年上半年，集團的收入２５﹒７５億美元，按年下跌２６﹒９％，純利下跌６９﹒５％至

１﹒８５億美元，正常化ＥＢＩＴＤＡ下跌４０﹒６％至６﹒９４億美元。期內，總銷量按年減

少２２﹒２％至３８﹒７３億公升，其中內地的銷量按年下跌２０﹒５％。不過，集團在第二季

度的業務表現已顯著改善，尤其是在中國。集團在５、６月在中國的銷量，均錄得中個位數增長

，其中６月份集團在內地的銷售錄得歷來最高的單月銷量。

單計今年第二季度，集團總銷量按年減少６﹒１％至２５﹒９６３億公升，主要是由於中國

強勁復甦。集團在第二季度的收入按年下降１０﹒２％至１６﹒１９億美元，正常化ＥＢＩＴＤ

Ａ跌１０﹒２％至５﹒２３億美元，純利下跌３８﹒３％至２﹒２６億美元。以地域劃分，中國

市場第二季的收入下跌４﹒６％，主要原因為每百升收入下跌４﹒３％。在今年第一季和第二季

，內地的正常化ＥＢＩＴＤＡ分別下降３７﹒２％和１０﹒１％。



＊宜候低２４元以下吸納，反彈阻力２８﹒８５元＊



在韓國市場，集團的每百升收入在今年第二季錄得低個位數跌幅，主要是由於集團在０１９

年１０月撤回２０１９年４月實施的價格上調，以振興國內啤酒行業，導致收入倒退。２０２０

年１月１日，實施的稅務改革消除了本地啤酒和進口啤酒之間的消費稅差異，使我們從中受惠，

因而部分抵銷了上述影響。今年第二季，根據集團的估算，雖然集團的總市場份額按年下跌，其

較上一季度仍錄得增長，當中亦包括韓國餐飲渠道。另外，集團積極優化產品組合，拓展高端和

超高端產品，隨著餐廳和夜生活渠道的需求回升，有助改善盈利表現。

走勢上，７月３１日高見２８﹒８５元遇阻回落，形成下降軌，周二呈「大陽燭」上揚重上

０天、２０天和１００天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴闊，短線走勢料

有改善，宜候低２４元以下吸納，反彈阻力２８﹒８５元，反彈阻力２２元。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

