【大國博弈】據報美國考慮限制螞蟻及騰訊數字支付系統

《經濟通通訊社８日專訊》外電引述市場消息人士指出，美國當局數星期以來加緊討論如何
及是否推出針對阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團及騰訊（００７００）支付系統的限制措
施，但不會很快有決定。據報，美國憂慮螞蟻及騰訊數字支付平台威脅國家安全。
報道引述螞蟻集團發言人指出，公司不知道美國政府內部有任何相關的討論，騰訊則未有回
應查詢。（ｅｃ）
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