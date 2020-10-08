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即市新聞

08/10/2020 09:22

港股高開２０點報２４２６３點，國指跌１１點，科指升３２點

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股大幅抽升，市場憧憬會有較小型的刺激政策出台，亞洲
股市今早普遍造好，日經升１２８點，首爾指數升１３點，港股方面則輕微高開２０點，手機設
備有追捧，瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）高開逾１％；科指股輕微高走，阿里健康
（００２４１）高開近３％，股份連升５日且累升１８％。恆生指數報２４２６３，升２０點或
升０﹒０８％，主板成交１９﹒５３億元。國企指數報９６１８，跌１１點或跌０﹒１１％。恆
生科技指數報７５２７，升３２點或升０﹒４４％。
　　即月期指新報２４１３８，跌３５點，低水１２５點。即月國指期貨報９５９４，跌１５點
，低水２４點。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒７９％，報３１﹒８元；香港交易所（００３
８８）升０﹒８％，報３８０元；騰訊控股（００７００）升０﹒５６％，報５３８元；中國移
動（００９４１）跌０﹒７９％，報５０元；友邦保險（０１２９９）升０﹒４４％，報８０﹒
３元。
　　
　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆隆地產（００１０１）　　２０﹒７５元　　　升１﹒７２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４５﹒５０元　　　升１﹒２２％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２７﹒００元　　　升１﹒１１％
　　創科實業（００６６９）　１０６﹒００元　　　升１﹒０５％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３７﹒５０元　　　升０﹒９４％
　　港交所　（００３８８）　３８０﹒００元　　　升０﹒８０％
　　匯豐控股（００００５）　　３１﹒８０元　　　升０﹒７９％
　　中海外　（００６８８）　　１９﹒９２元　　　升０﹒７１％
　　中國平安（０２３１８）　　８０﹒４５元　　　升０﹒５６％
　　騰訊控股（００７００）　５３８﹒００元　　　升０﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　科指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　２１﹒４０元　　　升２﹒８８％
　　金山軟件（０３８８８）　　４１﹒９５元　　　升１﹒３３％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４５﹒５０元　　　升１﹒２２％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２７﹒００元　　　升１﹒１１％
　　微盟集團（０２０１３）　　１１﹒０６元　　　升１﹒１０％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　９﹒１５元　　　升０﹒９９％
　　網龍　　（００７７７）　　１７﹒７２元　　　升０﹒６８％
　　貓眼娛樂（０１８９６）　　１３﹒８０元　　　升０﹒５８％
　　ＡＳＭ　（００５２２）　　８６﹒２５元　　　升０﹒５８％
　　騰訊控股（００７００）　５３８﹒００元　　　升０﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｕｌ）

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