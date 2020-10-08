《盤後部署》外圍氣氛利好，港股料逐步收復失地挑戰二萬五關

《經濟通通訊社８日專訊》市場憧憬美國國會有機會推出較小型的刺激經濟政策，隔晚美股

全線上升。港股今早輕微高開２０點報２４２６３，本地疫情連續兩日反彈至雙位數水平，影響

本地地產股走勢，港股反覆下至接近兩萬四關口，並曾考驗廿天線（約２４０２３點），盤中低

見２４０２１點跌２２０點。午後，美股期貨在首場副總統候選人辯論後上揚，支持港股收窄跌

幅，最終收報報２４１９３，跌４９點或跌０﹒２０％，主板成交８７７﹒８９億元，較上日減

少約５％。

國企指數報９６２４，跌４點或跌０﹒０５％。恆生科技指數報７５１１，升１６點或升

０﹒２２％。

內地繼續假期休市，明日復市。



＊摩通籲作中線部署，聯儲局官員對擴大量寬看法分歧＊



美國大選臨近為股市增添變數，但大行摩通籲投資者不要被短期的「噪音」干擾，反而應該

關注中線發展。該行指，經濟已步入衰退，但同時進入新的循環，相信股市及經濟會維持向上的

格局。儘管目前美國通過新一輪刺激經濟方案面臨重重障礙，但該行指，只要在明年初通過大規

模的刺激經濟方案，美國經濟仍能捱得住，因為目前美國家庭有龐大儲蓄；又指，相信無論誰最

終上場，均會推行大規模的刺激經濟方案，分別只是誰搶得這份功勞。

聯儲局經濟學家與委員就應否擴大量寬計劃出現分歧，其中美聯儲高級經濟學家

Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｉｌｅｙ指，美聯儲須額外購買３﹒５萬億美元，以抵銷無法進一步減息下

新冠疫情帶來的衰退加倍。不過，芝加哥聯儲總裁埃文斯認為，美聯儲可在不擴大量寬下改為購

買更多長債，紐約聯儲總裁威廉斯亦暗示對進一步購買資產興趣不大。然而埃文斯及威廉斯均認

為，華府應增加更多開支，協助家庭及商界度過新冠難關。



＊港股初步阻力位為２４５００點＊



港股結束四連升，不過今日回吐幅度不大。美國刺激經濟方案有轉機，加上民主黨總統候選

人拜登在辯論後維持領先優勢，有助掃除部分大選不明朗因素。近日恆指１４天ＲＳＩ逐步回升

至接近５０水平，未達７０以上的「超賣」區。參考黃金反彈比率，自７月高位回落至９月低位

起計０﹒３８２倍的反彈比率，恆指初步將在約２４５００點遇到初步阻力。

據經濟通報價系統的恆指牛熊證街貨圖分佈圖，目前恆指熊證重貨區收回價在２５０００至

２５０９９點，涉及期指張數約１４５０張，其次為２４４００至２４４９９點；而牛證重貨區

在２２５００至２２５９９點，涉及期指張數有近１５００張，料港股短期在２２５００點有較

大支持，上方若突破２４５００點可進一步上試至二萬五。（ｙｋ）

