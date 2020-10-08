【美國大選】賀錦麗與彭斯激辯華府抗疫表現，前者支持率大幅領先

《經濟通通訊社８日專訊》美國副總統彭斯、民主黨參議員賀錦麗周三（７日）在美國副總

統辯論上就華府的抗疫表現交鋒激辯，而據美國有線電視新聞的最新民意調查，賀錦麗以５９％

比３８％的支持率，在辯論後領先彭斯。

賀錦麗從醫療、經濟、氣候變化和外交政策等領域發起攻擊，而彭斯則對華府將近四年的執

政表現進行辯護。

賀錦麗批評美國人已經見證史上最失敗的華府。彭斯則為華府抗疫的措施進行辯護，包括特

朗普年底對中國實施旅行限制，亦強調將美國人的健康放在首位。

賀錦麗又指責華府試圖在疫情期間廢除平價醫療法案，並指責特朗普在擔任總統期間每年只

繳納７５０美元所得稅。

彭斯試圖將焦點轉至經濟、稅務政策，並指拜登上任第一天就會調高稅率，而賀錦麗回應指

拜登誓言不會對年收入少於４０萬美元的國民加稅。

彭斯還斷言拜登將禁用壓裂開採技術，而且會推行民主黨支持的大規模環保方案，不過拜登

早前已經表態拒絕推有關方案。

被問及潛在疫苗，賀錦麗強調只相信科學家的話，而不是特朗普講的話。彭斯則反駁指責賀

錦麗削弱公眾對疫苗的信心。

賀錦麗亦在種族問題上攻擊彭斯，批評特朗普上周與拜登辯論，拒絕譴責白人至上主義。彭

斯則指責媒體將特朗普的話斷章取義，並稱特朗普已多次否定種族主義團體。（ａｌ）

