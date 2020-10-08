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08/10/2020 17:48

《台股攻略－馮偉明》台股強勢破頂，站上１２８００點關口

　　《台股攻略》美股昨晚（７日）高收，加上台幣持續強勢，刺激台股今日（８日）開高走高
。加權指數今早裂口高開近百點，尾市大量買盤進場更將指數推高近２０點。指數最終於高位
１２８８７點收市，升１４０點，而成交金額擴大至新台幣２０８７億元。
　　台積電帶動大市攻頂，今日收新台幣４５３元，升新台幣１０元。聯電ＡＤＲ於星期三晚升
超過７％，刺激正股於收市前飆升超過９％，收新台幣３２﹒２０元，升新台幣２﹒７０元，創
下１６年半新高。其他電子權值股亦走勢凌厲，聯發科收新台幣６７０元，升新台幣２３元。大
立光股價強勢反彈新台幣１６０元，收新台幣３３８０元，升近５％。高價股今日亦紅盤高收，
其中以祥碩走勢最為強勁，惟臨近尾市升幅收窄，收新台幣１５４５元，升新台幣４５元；矽力
─ＫＹ因高位回吐壓力大，收新台幣２０４０元，升新台幣２５元。
　　國際形勢及新冠肺炎疫情仍然左右股市走向，預料月底前指數震盪不能避免，有待美國總統
大選過後，大市走勢才會明確。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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