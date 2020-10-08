《港元匯率》港匯再觸發強方兌換保證，金管局入市沽逾２７億港元

《經濟通通訊社８日專訊》港匯持續強勢，再次觸發７﹒７５兌１美元強方兌換保證。金管

局在紐約時段再度承接美元沽盤，向市場注入２７﹒５１億港元，令本港銀行體系總結餘進一步

增加至２７３４﹒８３億港元。

是次為金管局月內第五度承接美元沽盤。金管局稍早時已沽出１１﹒６３億港元，連同今次

注資，一天內合共向市場釋放３９﹒１４億港元資金。

美元兌港元新報７﹒７４９６╱７﹒７５０１。（ｙｋ）

