  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2020 12:48

【濠賭損手】澳門黃金周差過預期，賭股遭降評級普遍挫約３％

　　《經濟通通訊社記者余嘉欣７日報道》澳門黃金周內地訪客按年大跌，濠賭股復甦前景面臨
挑戰，今日整體板塊普遍急瀉約３％。其中金沙中國（０１９２８）半日最多走低逾４％，見近
五個月低。位大行摩通最新下調多隻濠賭股的評級，指行業重新開放的勢頭令人沮喪，尤其看淡
貴賓廳業務較重的賭股如永利澳門（０１１２８）。

＊金沙續挫逾３％，創近五個月低＊

　　澳門公布十一黃金周旅客數據，首６日總人數約１２萬，按年下跌８６﹒６％。當中，內地
客單日按年跌８４﹒８％至１１﹒２４萬人次。根據澳門傳媒報道，澳博控股（００８８０）　
聯席主席梁安琪指，澳博在黃金周期內的表現未如預期理想，上葡京能否趕及在今年１２月內開
幕仍存在未知之數。她補充指，現時澳博所作出的計劃，都是以明年第一季為主。
　　澳門自今年９月下旬開放全國居民辦理入澳自由行簽證，惟長達八日的國慶黃金周未能成功
吸引內地民眾赴澳門。濠賭股令早普回落，跑輸大市，六大主要賭股中，以金沙表現最遜色，半
日跌３﹒３５％，報２８﹒８５元，盤中低見２８﹒５５元，創今年五月以來新低；另一藍籌賭
股銀娛（０００２７）亦瀉２﹒６９％，報５２﹒４元，失守２５０天線（５３﹒１５元）；澳
博跌３﹒５３％，報８﹒７４元；永利澳門挫２﹒７７％，報１１﹒９４元。
　　不過，多隻賭股包括金沙、永利澳門及銀娛等半日均錄得資金淨流入，當中以銀娛有最多資
金追入，淨買入規模有２９７９萬元。

＊摩通下調多隻賭股投資評級＊
　　
　　摩根大通最新下調對２０２１年澳門博彩業「回歸常態」的預期，指該行業重新開放的勢頭
「糟糕地令人沮喪」，而且貴賓廳市場的不確定性不斷上升，普遍預計面臨下行風險。該行將美
高梅中國、澳博、新濠國際、金沙中國評級由「增持」下調至「中性」，而永利澳門由於其貴賓
廳佔比過大，評級由「增持」下調至「減持」，銀河娛樂則獲維持「增持」評級。
　　花旗本月初發表研究報告指，澳門１０月賭收雖略有改善，但復甦步伐仍將緩慢，１０月縱
有國慶黃金周，但受新冠肺炎疫情影響，內地遊客簽證未完全恢復，澳門訪客數量和酒店入住率
仍然疲弱。該行預計，１０月的澳門博彩收入按年下跌７０％至８０億澳門元。中金公司亦預計
，１０月澳門博彩收入將下降６０％至７０％。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/10/2020
【濠賭損手】澳門黃金周差過預期　賭股遭降評級普遍挫約3%
FOCUS08/10/2020
【FOCUS】碰撞金句交織「耍太極」　副總統辯論花絮多
開市Good Morning08/10/2020
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴應趁高沽不宜追
中國故事08/10/2020
【新五年規劃】五中全會月底召開　除經濟目標外還須關注三點
中國故事08/10/2020
【新五年規劃】中國經濟邁向合理增長區間　惟「十三五」目標幻滅
財經熱話07/10/2020
【金價回吐】黃金股隨金價急回　惟分析指美國大選前避險需求仍大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>