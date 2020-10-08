【濠賭損手】澳門黃金周差過預期，賭股遭降評級普遍挫約３％

《經濟通通訊社記者余嘉欣７日報道》澳門黃金周內地訪客按年大跌，濠賭股復甦前景面臨

挑戰，今日整體板塊普遍急瀉約３％。其中金沙中國（０１９２８）半日最多走低逾４％，見近

五個月低。位大行摩通最新下調多隻濠賭股的評級，指行業重新開放的勢頭令人沮喪，尤其看淡

貴賓廳業務較重的賭股如永利澳門（０１１２８）。



＊金沙續挫逾３％，創近五個月低＊



澳門公布十一黃金周旅客數據，首６日總人數約１２萬，按年下跌８６﹒６％。當中，內地

客單日按年跌８４﹒８％至１１﹒２４萬人次。根據澳門傳媒報道，澳博控股（００８８０）

聯席主席梁安琪指，澳博在黃金周期內的表現未如預期理想，上葡京能否趕及在今年１２月內開

幕仍存在未知之數。她補充指，現時澳博所作出的計劃，都是以明年第一季為主。

澳門自今年９月下旬開放全國居民辦理入澳自由行簽證，惟長達八日的國慶黃金周未能成功

吸引內地民眾赴澳門。濠賭股令早普回落，跑輸大市，六大主要賭股中，以金沙表現最遜色，半

日跌３﹒３５％，報２８﹒８５元，盤中低見２８﹒５５元，創今年五月以來新低；另一藍籌賭

股銀娛（０００２７）亦瀉２﹒６９％，報５２﹒４元，失守２５０天線（５３﹒１５元）；澳

博跌３﹒５３％，報８﹒７４元；永利澳門挫２﹒７７％，報１１﹒９４元。

不過，多隻賭股包括金沙、永利澳門及銀娛等半日均錄得資金淨流入，當中以銀娛有最多資

金追入，淨買入規模有２９７９萬元。



＊摩通下調多隻賭股投資評級＊



摩根大通最新下調對２０２１年澳門博彩業「回歸常態」的預期，指該行業重新開放的勢頭

「糟糕地令人沮喪」，而且貴賓廳市場的不確定性不斷上升，普遍預計面臨下行風險。該行將美

高梅中國、澳博、新濠國際、金沙中國評級由「增持」下調至「中性」，而永利澳門由於其貴賓

廳佔比過大，評級由「增持」下調至「減持」，銀河娛樂則獲維持「增持」評級。

花旗本月初發表研究報告指，澳門１０月賭收雖略有改善，但復甦步伐仍將緩慢，１０月縱

有國慶黃金周，但受新冠肺炎疫情影響，內地遊客簽證未完全恢復，澳門訪客數量和酒店入住率

仍然疲弱。該行預計，１０月的澳門博彩收入按年下跌７０％至８０億澳門元。中金公司亦預計

，１０月澳門博彩收入將下降６０％至７０％。

