《窩輪豪情－梁業豪》期指即市形勢開始轉淡

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、資訊科

技業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

瑞聲科技（０２０１８）、阿里健康（００２４１）與美團點評（０３６９０），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選高鑫零售（０６８０８）、美高梅中國（０２２８２）與網易（０９９９９）。

今早（８日）港股開市後表現令好友感到十分失望，四大指數均呈現很大的沽壓，現在皆處

於逾１﹒５％的偏低水平。恆指期貨陰陽燭小時圖上，昨天（７日）收市時呈現「穿頭破腳」利

淡轉向形態，本對今早市況不利。昨晚美股揚升，港股淡友大戶於開市後不先作退守，反映出他

們的反攻態度非常積極。前升浪頂２３９５６支持正受嚴峻考驗，下站支持則看２３８８０。

ＲＳＩ和ＳＴＣ率先轉淡，ＭＡＣＤ正欲發出「牛熊」沽空訊號，ＳＡＲ則出現了頂點低位，即

市形勢確認開始轉淡。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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