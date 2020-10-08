《談國論企－黎偉成》服務業９月份加大擴張力度

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０２０年９月份環比增速保持８月份明顯提

升之態，不僅受惠於服務業情況續有明顯改善，建築業保持強烈擴張力度，連同製造業採購經理

指數ＰＭＩ加速提升，可在相當程度顯政府力控新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９取效，以供給

側改革為主的內需，對服務、建築業等非製造業以及製造業產銷產生良性的支持和效應，國民經

濟重納復甦軌道甚至達穩中有進的政策性目標。



＊服務業保持擴張力度成本升售價下降＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２０年９月份達

５５﹒９，環比增長０﹒７個百分點，連同８月份５５﹒２增整整１個百分點，形成二連升新態

，止７月份５４﹒２環比回落０﹒２個百分點，加上６月份５４﹒４環比升０﹒８個百分點、５

月份５２﹒３升０﹒２個百分點、４月份５３﹒２升０﹒９個百分點和３月份５２﹒３更漲

２２﹒７個百分點之四連升，顯示非製造業有相當不錯的發展。

先談（甲）服務業，商務活動指數於２０２０年９月份所達的５５﹒２，環比增長０﹒９個

百分點，連同８月份５４﹒３增１﹒２個百分點乃二連升，止７月份５３﹒１環比回落０﹒３個

百分點之態，加上此數於３至６月出現四連升，反映出服務業處頗不錯的擴張軌道。

尤其是服務業的（一）新訂單分類指數於９月份環比上升整整２個百分點至５３﹒５，較８

月份５１﹒５增０﹒５個百分點加大擴大力度，同樣即使７月份５１環比減１﹒３個百分點，惟

之前有四連升，屬穩步擴張之象；尤其是以製造業為主的工業在３月上旬始復工復產，而服務業

之恢復運作通常會略為滯後，擴張勢頭穩定，反映出居民住戶對各種各樣的服務需要甚殷。

此因各類的內需強烈，並可見於國家統計局所發布的最新資料：「從行業大類看，鐵路運輸

、航空運輸、住宿、餐飲、電信廣播電視衛星傳輸服務、租賃及商務服務業等的商務活動指數位

於６０或以上」，此之特點在於（１）所涉「６０或以上」，與７月及８月份相若，和相對於６

月份的「５５」大幅提升５個百分點，顯然多個行業的業務加大擴張力度；且（２）進一步反映

出物流與人流活動相當強烈，５Ｇ拉動的通信需求保持快新成長，難得的更是（３）住宿服務業

的業務有快速的擴張，意味控疫達效促人們出外消費。

至於低於臨界點的，９月份僅有資本市場服務業，８月份的房地產已回復擴張，而７月份的

收縮行業為「保險、房地產、租賃」等，意味服務業的主要行業幾乎全面復甦。

另一個利好因素為（二）服務業保持良好的競爭力：（１）投入產品價格分類指數於９月份

所達５０﹒５，環比回落１﹒２個百分點，和８月份５１﹒７更回落整整１個百分點，７月環比

則升０﹒２個百分點，即跌多於升，遂使（２）銷售價格分類指數環比跌０﹒９個百分點至

４８﹒５，較上月跌０﹒１個百分點至４９﹒８多跌，７月則升０﹒８個百分點至４９﹒９，續

低於臨界點的收縮水平，即售價尚未受到成本價格較快增長的太大壓力。

由是服務業的商務活動預期指數在９月份達６２﹒２環比升０﹒９個百分點，而８月份

６１﹒３環比略跌０﹒１個百分點，顯示此一行業對業務發展前景感到信心。



＊建築業成本跌售價回落有利未來發展＊



至於（乙）建築業，業務保持快速擴張，即使商務活動指數持平於２０２０年８月份，但仍

達６０﹒２和止住上月環比回落０﹒３個百分點，為連續三個月高於６０和擴張力度第三個月最

大者，主要受惠於（Ｉ）新訂單分類指數於９月份達５６﹒９和環比回升０﹒５個百分點。中央

、省市、鄉鎮等許許多多的基礎建設項目要在復工復產「追落後」，和工商各業的企業最起碼挺

續原本部署的資本投資，對建築業有相當的支持。

由是（ＩＩ）建築業的從業人員分類指數於９月份環比回升０﹒４個百分點，處５４﹒６的

較快擴張水平，故業務活動預期指數於達６７﹒８，環比上升１﹒２個百分點。

（ＩＩＩ）建築業的成本及價格皆持續回落：投入品價格分類指數於９月份回落１﹒３個百

分點至５１﹒３，而銷售價格分類指數環比跌１﹒２個百分點至５１﹒。此意味建築業競爭力有

提升。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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