《異動股》手機設備股續有炒作，高偉電子（１４１５）領跑逾５％

《經濟通通訊社８日專訊》市場期待蘋果公司出新手機，手機股續有炒作，高偉電子（０１

４１５）今造五連陽，現升５﹒４８％，報５﹒２元，成交約４７６萬股，涉資２４１２萬元。

盤中高見５﹒２４元，破２０１５年８月至今的高位。

其他手機股方面，丘鈦科技（０１４７８）升１﹒６６％，報９﹒２１元；手機孖寶舜宇（

０２３８２）升１﹒３５％，報１２７﹒３元；瑞聲（０２０１８）升０﹒６７％，報４５﹒２

５元；富智康（０２０３８）升０﹒８４％，報１﹒２元。

現時，恆生指數報２４１３５，跌１０６點或跌０﹒４４％，主板成交９４﹒２２億元。國

企指數報９６００，跌２９點或跌０﹒３０％。恆生科技指數報７４９９，升４點或升０﹒０６

％。

即月期指新報２４１０６，跌６７點，低水３０點。即月國指期貨報９５８９，跌２０點，

低水１１點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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高偉電子（０１４１５） ５﹒２０元 升５﹒４８％

丘鈦科技（０１４７８） ９﹒２１元 升１﹒６６％

舜宇光學（０２３８２） １２７﹒３０元 升１﹒３５％

瑞聲科技（０２０１８） ４５﹒２５元 升０﹒６７％

富智康 （０２０３８） １﹒２０元 升０﹒８４％

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（ｊｃ）

