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即市新聞

08/10/2020 09:42

《異動股》手機設備股續有炒作，高偉電子（１４１５）領跑逾５％

　　《經濟通通訊社８日專訊》市場期待蘋果公司出新手機，手機股續有炒作，高偉電子（０１
４１５）今造五連陽，現升５﹒４８％，報５﹒２元，成交約４７６萬股，涉資２４１２萬元。
盤中高見５﹒２４元，破２０１５年８月至今的高位。
　　其他手機股方面，丘鈦科技（０１４７８）升１﹒６６％，報９﹒２１元；手機孖寶舜宇（
０２３８２）升１﹒３５％，報１２７﹒３元；瑞聲（０２０１８）升０﹒６７％，報４５﹒２
５元；富智康（０２０３８）升０﹒８４％，報１﹒２元。
　　現時，恆生指數報２４１３５，跌１０６點或跌０﹒４４％，主板成交９４﹒２２億元。國
企指數報９６００，跌２９點或跌０﹒３０％。恆生科技指數報７４９９，升４點或升０﹒０６
％。
　　即月期指新報２４１０６，跌６７點，低水３０點。即月國指期貨報９５８９，跌２０點，
低水１１點。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　高偉電子（０１４１５）　　　５﹒２０元　　　升５﹒４８％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　９﹒２１元　　　升１﹒６６％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２７﹒３０元　　　升１﹒３５％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４５﹒２５元　　　升０﹒６７％
　　富智康　（０２０３８）　　　１﹒２０元　　　升０﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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