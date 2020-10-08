《異動股》小米挫３％領跌藍籌，郭明錤指華為若分拆業務最受打擊

《經濟通通訊社８日專訊》小米集團（０１８１０）現價跌２﹒７６％，報２１﹒１元，失

廿天平均線（２１﹒３４８元）；成交約１７１９萬股，涉資３﹒６６億元。暫為最差表現藍籌

股。

天風國際分析師郭明錤最新報告稱，華為為應對美國升級禁令，其中最有可能便是出售榮耀

手機業務，這將對榮耀品牌、供貨商與中國電子業是多贏局面。不過，若榮耀手機業務自華為獨

立，在既有手機品牌中小米受到負面影響最大，因為榮耀手機ＡＳＰ與小米接近，所以對其未來

市佔率的影響最大。

現時，恆生指數報２４０８６，跌１５６點或跌０﹒６５％，主板成交１０４﹒９５億元。

國企指數報９５７８，跌５１點或跌０﹒５３％。

恆生科技指數報７４８０，跌１４點或跌０﹒１９％。



表列部分科技股股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ５３４﹒５０元 跌０﹒０９％

閱文集團 （００７７２） ６１﹒４０元 升０﹒６６％

同程藝龍 （００７８０） １４﹒９４元 升０﹒９５％

小米集團 （０１８１０） ２１﹒１０元 跌２﹒７６％

平安好醫生（０１８３３） ９８﹒４０元 跌０﹒３５％



美團點評 （０３６９０） ２６９﹒６０元 升０﹒６７％

眾安在線 （０６０６０） ３８﹒９５元 跌１﹒３９％

京東集團 （０９６１８） ３０３﹒６０元 跌０﹒５２％

阿里巴巴 （０９９８８） ２８７﹒２０元 跌０﹒３５％

網易 （０９９９９） １３５﹒３０元 跌１﹒９６％

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（ｙｋ）

