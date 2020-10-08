  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2020 09:43

《異動股》小米挫３％領跌藍籌，郭明錤指華為若分拆業務最受打擊

　　《經濟通通訊社８日專訊》小米集團（０１８１０）現價跌２﹒７６％，報２１﹒１元，失
廿天平均線（２１﹒３４８元）；成交約１７１９萬股，涉資３﹒６６億元。暫為最差表現藍籌
股。
　　天風國際分析師郭明錤最新報告稱，華為為應對美國升級禁令，其中最有可能便是出售榮耀
手機業務，這將對榮耀品牌、供貨商與中國電子業是多贏局面。不過，若榮耀手機業務自華為獨
立，在既有手機品牌中小米受到負面影響最大，因為榮耀手機ＡＳＰ與小米接近，所以對其未來
市佔率的影響最大。
　　現時，恆生指數報２４０８６，跌１５６點或跌０﹒６５％，主板成交１０４﹒９５億元。
國企指數報９５７８，跌５１點或跌０﹒５３％。
　　恆生科技指數報７４８０，跌１４點或跌０﹒１９％。
　
　　表列部分科技股股價表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　５３４﹒５０元　　　跌０﹒０９％
　　閱文集團　（００７７２）　　　６１﹒４０元　　　升０﹒６６％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１４﹒９４元　　　升０﹒９５％
　　小米集團　（０１８１０）　　　２１﹒１０元　　　跌２﹒７６％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　９８﹒４０元　　　跌０﹒３５％

　　美團點評　（０３６９０）　　２６９﹒６０元　　　升０﹒６７％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　３８﹒９５元　　　跌１﹒３９％
　　京東集團　（０９６１８）　　３０３﹒６０元　　　跌０﹒５２％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２８７﹒２０元　　　跌０﹒３５％
　　網易　　　（０９９９９）　　１３５﹒３０元　　　跌１﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/10/2020
【金價回吐】黃金股隨金價急回　惟分析指美國大選前避險需求仍大
FOCUS07/10/2020
【FOCUS】蓬佩奧集結四國同盟　遏華近關鍵窗口期
開市Good Morning07/10/2020
《開市Good Morning》溫傑：瑞聲短期仍有水位
中國故事07/10/2020
【數字人幣】人行數字貨幣雛形漸顯　微信支付寶地位迎挑戰
財經熱話07/10/2020
核心資產撐派息　粵海投資穩中求勝
剖析天下07/10/2020
美國將迎來更長低息環境
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>