《午市前瞻》港股續聚焦螞蟻招股，料２３６００點有支持

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股大幅抽升，市場憧憬國會有機會推出較小型的刺激經濟

政策，亞洲股市氣氛良好，惟港股走勢高開低走，並曾一度觸及二萬四關口，低見２４０２１點

。消息指今日有１７宗新增感染個案，並連續兩日反彈至雙位數水平，疫情下港股氣氛走弱，濠

賭股拖累大市氣氛，而小米（０１８１０）低走近半成，為半日最差表現藍籌。最終恆指半日收

報２４０５３，跌１８９點或跌０﹒７８％，主板成交４９１﹒７１億元。國企指數報９５６２

，跌６６點或跌０﹒６９％。恆生科技指數報７４５２，跌４２點或跌０﹒５６％。

內地為長假期最後一日，明日將會復市。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒７９％，報３１﹒３元；香港交易所（００３

８８）跌０﹒６９％，報３７４﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒５６％，報５３２元；中國

移動（００９４１）跌０﹒８９％，報４９﹒９５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒５６％，

報７９﹒５元。



＊黃金周旅客大跌濠賭股急挫，手機股逆勢走強＊



澳門公布十一黃金周旅客數據，首６日總人數約１２萬，按年下跌８６﹒６％，濠賭股聞聲

急挫，銀河娛樂（０００２７）跌２﹒６９％，報５２﹒４元；新濠國際發展（００２００）跌

３﹒２６％，報１３﹒０４元；澳博控股（００８８０）挫３﹒５３％，報８﹒７４元；永利澳

門（０１１２８）跌２﹒７７％，報１１﹒９４元；金沙中國（０１９２８）跌３﹒３５％，報

２８﹒８５元；美高梅中國（０２２８２）跌１﹒５７％，報９﹒３８元；

手機設備股逆市走強，花旗發表報告指高偉電子（０１４１５）可受惠於新ｉＰｈｏｎｅ，

股價漲７﹒９１％，報５﹒３２元；通達集團（００６９８）升４﹒６％，報０﹒４５５元；瑞

聲科技（０２０１８）升１﹒１１％，報４５﹒４５元；舜宇光學（０２３８２）升２﹒３１％

，報１２８﹒５元。不過，小米（０１８１０）跌幅顯著，跌４﹒８４％，報２０﹒６５元，為

半日最差藍籌，天風國際分析師郭明錤最新報告稱，華為為應對美國升級禁令，其中最有可能便

是出售榮耀手機業務，不過，若榮耀手機業務自華為獨立發展，在既有手機品牌中小米受到負面

影響最大，因為榮耀手機ＡＳＰ與小米接近，所以對其未來市佔率的影響最大。

近期多隻半新股略有斬獲，其中再鼎醫藥（０９６８８）上市不足一個月即獲大行麥格理唱

好，目標價看８１０﹒１６元，為市場上少見的情況，今早再鼎股價裂口高開突破７００元關並

破頂，收漲６﹒２５％，報７０５元。其他半新股榮辱互見，嘉和生物（０６９９８）升３﹒９

４％，報２９﹒０５元；天任集團（０１４２９）升７﹒２２％，報１﹒０４元；中通快遞（０

２０５７）跌１﹒１５％，報２２３﹒４元；樂享互動（０６９８８）升４﹒６８％，報３﹒１

３元。



＊美國光伏股抽升帶挈本港相關股，疫情反彈地產股回吐＊



隔晚美國上市的太陽能股集體抽升，帶挈本港上市的光伏股亦高開高走，協鑫新能源（００

４５１）升９﹒４６％，報０﹒１６２元；信義光能（００９６８）升１２﹒３９％，報１４﹒

８８元；信義玻璃（００８６８）升１﹒９８％，報１６﹒４８元；龍源電力（００９１６）升

３﹒２３％，報５﹒７５元；保利協鑫能源（０３８００）升８﹒５４％，報０﹒４４５元。

本港疫情或反彈，據報今日新增約１７宗新型冠狀病毒確診個案，連續兩日錄得雙位數個案

。地產股再度下挫，恆基地產（０００１２）跌１﹒０３％，報２８﹒９元；恆隆地產（００１

０１）跌１﹒２３％，報２０﹒１５元；長實集團（０１１１３）跌１﹒０３％，報３８﹒４５

元；太古地產（０１９７２）跌１﹒１７％，報２１﹒２元；九龍倉置業（０１９９７）跌２﹒

９５％，報３１﹒２５元。

部分毫子股今日都略有交投，陽光能源（００７５７）升３８﹒２２％，報０﹒２１７元；

雲智匯科技（０１０３７）升３４﹒５５％，報０﹒７４元；ＬＦＧ投資控股（０３９３８）升

２９﹒１７％，報０﹒４６５元；卡姆丹克太陽能（００７１２）升２２％，報０﹒１２２元；

中國宏光（０８６４６）升２０﹒３７％，報１﹒３元。



＊葉尚志：螞蟻將招股，短線部署港交所及阿里＊



雖然隔晚美股造好，惟港股本日曾挫逾２００點。第一上海首席策略師葉尚志向《經濟通通

訊社》表示，港股本日屬技術調整，始終港股已連升４日，加上明日（９日）Ａ股重開，令市場

出現獲利盤。他指出，各地市場現各有焦點，近期關聯性較低，而港股繼續聚焦於螞蟻集團招股

消息，相信短期市場氣氛不差，大市續有炒作。他料港股短期２３６００點有支持，但２４２０

０點有阻力。

資金部署方面，他指螞蟻集團將招股，可短線部署港交所（００３８８）及阿里巴巴（０９

９８８）。他建議３７０元買入港交所，目標價３９６元，跌穿３５０元止蝕；阿里巴巴可於２

８０元買入，目標上望３００元以上，跌穿２６５元止蝕。（ｋｓ、ｕｌ）

