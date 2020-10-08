《美元走勢－羅明立》歐元短線維持低位吸納的策略

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０６﹒１１ １０５﹒９４ １０５﹒９７
歐元╱美元 １﹒１７８２ １﹒１７５７ １﹒１７５９
英鎊╱美元 １﹒２９５７ １﹒２９１４ １﹒２９４１
美元╱瑞郎 ０﹒９１７６ ０﹒９１５７ ０﹒９１７２
美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９６ ７﹒７５００
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《美元走勢》美國總統特朗普昨晚（７日）表示，可以就仍然未談妥的刺激方案斬件推出，
建議提供２５０億美元，援助受到疫情重創的航空公司，並向小型企業提供１３５０億美元的支
持。而美聯儲上月議息紀要顯示，大部分委員同意採取新的平均通脹目標框架，並重申政府需要
推出規模合適及時的財政紓困措施，才能支持經濟持續復甦。局方並暗示短期內調整或擴大量化
寬鬆政策，有關預期壓抑美元走勢。
美匯指數繼續反覆回軟，相信大選前未必有單邊行情，倘若，美國政府能夠儘早推出紓困方
案，美元後市將會反復向下；否則，紓困方案遲遲未能落實，將會影響美國經濟復甦，引起市場
不安，從而短線推升美元。
英國跟歐盟談判是市場另一焦點，英方指有六成六機會達成協議，但亦承認仍有很多問題未
達共識，而且強調１０月１５日仍然是談判死線。歐元繼續受阻於１﹒１８但波幅收窄，短線維
持低位吸納的策略。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 沽出日圓 １０５﹒９０ １０６﹒７０ １０５﹒６５
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７３０ １﹒１８３０ １﹒１６８０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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