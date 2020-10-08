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即市新聞

08/10/2020 16:52

《美元走勢－羅明立》歐元短線維持低位吸納的策略

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒１１　　　１０５﹒９４　　　１０５﹒９７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８２　　　１﹒１７５７　　　１﹒１７５９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９５７　　　１﹒２９１４　　　１﹒２９４１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１７６　　　０﹒９１５７　　　０﹒９１７２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統特朗普昨晚（７日）表示，可以就仍然未談妥的刺激方案斬件推出，
建議提供２５０億美元，援助受到疫情重創的航空公司，並向小型企業提供１３５０億美元的支
持。而美聯儲上月議息紀要顯示，大部分委員同意採取新的平均通脹目標框架，並重申政府需要
推出規模合適及時的財政紓困措施，才能支持經濟持續復甦。局方並暗示短期內調整或擴大量化
寬鬆政策，有關預期壓抑美元走勢。
　　美匯指數繼續反覆回軟，相信大選前未必有單邊行情，倘若，美國政府能夠儘早推出紓困方
案，美元後市將會反復向下；否則，紓困方案遲遲未能落實，將會影響美國經濟復甦，引起市場
不安，從而短線推升美元。
　　英國跟歐盟談判是市場另一焦點，英方指有六成六機會達成協議，但亦承認仍有很多問題未
達共識，而且強調１０月１５日仍然是談判死線。歐元繼續受阻於１﹒１８但波幅收窄，短線維
持低位吸納的策略。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０５﹒９０　　　１０６﹒７０　　　１０５﹒６５
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７３０　　　１﹒１８３０　　　１﹒１６８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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