駿隆：年初至今強積金人均賺３７２７元，單計９月蝕５１３８元

《經濟通通訊社８日專訊》駿隆集團常務董事陳銳隆於網上發佈會上表示，受疫情及各國政

府逆週期措施影響，市場氣氛於第一季後急轉直上，但強積金９月回報未能承接近幾個月的升勢

。根據駿隆強積金綜合表現指數，截至９月３０日，年初至今的強積金平均回報上升１﹒６％。

在三大主要指數中，股票基金指數升０﹒２％；混合資產基金指數升幅最高，累升２％，而固定

收益基金指數則升１﹒９％。強積金人均賺３７２７元。若單計９月，則人均虧蝕５１３８元。

他指出，在股票附屬成份基金中，香港股票基金表現較平穩，年初至今錄１﹒７％的升幅，

而香港股票（指數追蹤）基金表現疲弱，累跌１４﹒４％。兩類預設投資策略（ＤＩＳ）基金中

，由於分散投資於環球市場及不同類型的資產，核心累積基金錄得３﹒４％的正面回報，６５歲

後基金則上升５﹒３％。

他補充，由今年第２季開始，強積金資金不斷從高風險資產（股票基金及混合資產基金）流

出到相對較低風險的固定收益基金，但駿隆強積金綜合指數２０２０年第２季回報高達１０％，

而資金流動情況在８月開始逆轉。



＊調查顯示成員對強積金信心上升＊



駿隆與香港民意研究所合作進行公眾對強積金管理及信心的意見調查顯示，今年強積金成員

對強積金作為退休保障的信心指數上升，十分制的整體強積金信心指數由去年的３﹒２分微升至

３﹒３分，仍持續偏低。受訪者當中，給予５分或以上的百分比（３６％）與去年（３５％）相

若；另外，近四成（３７％）表示過去一年曾用至少３０分鐘評估或檢討自己的強積金投資，較

去年（２８％）顯著上升９％。

調查顯示，在強積金投資回報方面，近四成受訪成員（３９％）表示知道自己去年的強積金

投資獲得正回報；而超過三成人（３５％）表示錄得虧損，當中近兩成受訪者虧損超過１０％，

四分一（２６％）受訪成員期望將來的強積金整體回報為１０％或以上，平均數為１８％；然而

強積金自推出以來的平均回報為４％，與他們的期望有一定距離。

是次調查於今年７月３０日至８月１７日期間進行，透過固網及手機電話成功訪問１００８

名年齡介乎１８至６４歲，並正在參加強積金供款計劃的香港居民，實效回應比率為５９﹒４％

。（ｂｎ）

