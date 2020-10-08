  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2020 17:30

《小傳日記》疫情又反彈，魚缸認真慘，又跌幾十點，明日再作戰！

　　《小傳日記》花旗國本來隔晚走勢好好，因為「孖屐」憧憬可以就快推出比較細型嘅刺激經
濟措施，道指急漲帶旺亞洲呢邊氣氛，不過香江魚缸就無曬精神啦，因為連續兩日確診人數都錄
得雙位數增長，磚頭佬個個都無嚟神氣咁，加上小米（０１８１０）今日股價走弱拖累大市氣氛
，好彩尾市跌幅收窄撐返上去，最終恆指收報２４１９３，跌４９點或跌唔夠半巴仙，主板成交
８７７﹒８９億銀。國企指數報９６２４，跌４點。恆生科技指數報７５１１，升１６點或升唔
夠半巴仙。
　　神州Ａ場依然休息，不過大家留意返聽日就會開返市啦！
　　大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌近半巴仙，報３１﹒４銀；生發發（００３８８）
升唔夠半巴仙，報３７７﹒８銀；ＱＱ（００７００）全日無升跌，報５３５銀；中移動（００
９４１）潛水唔夠半巴仙，報５０﹒３５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跳高唔夠半巴仙，報８０銀


＊黃金周疲弱馬交股價削，蘋果出新機手機佬起飛＊

　　呢次疫情真係拖累埋全線馬交佬，消息指首６日總人數約１２萬，按年下跌近八成七，無生
意做，馬交佬梗係全線下挫，銀娛（０００２７）回吐近２巴仙，報５２﹒８銀；新濠國際（０
０２００）挫逾３巴仙，報１３﹒０２銀；澳博控股（００８８０）跌低近３巴仙，報８﹒７９
銀；永利澳門（０１１２８）潛逾２巴仙，報１２銀，金沙（０１９２８）唔見近３巴仙，報２
９銀。
　　蘋果公司預計下個禮拜舉行發布會，預料將會推出新ｉＰｈｏｎｅ，分析指相關手機股將會
受惠，今日隻隻手機佬都起飛，高偉電子（０１４１５）急飆近一成四，報５﹒６銀；丘鈦科技
（０１４７８）走高逾６巴仙，報９﹒６１銀，瑞聲科技（０２０１８）飛起逾２巴仙，報４５
﹒９銀；舜宇光學（０２３８２）漲近３巴仙，報１２９﹒２銀。

＊光伏佬升仙信義系瘋癲，新藥有療效君實向上炒＊

　　受惠國策的光伏佬繼續大爆發！信義光能（００９６８）跳上１５巴仙，報１５﹒２銀並破
頂；福萊特玻璃（０６８６５）抽高逾１４巴仙，報２８﹒２５銀破頂；保利協鑫能源（０３８
００）急升１１巴仙，報０﹒４５５銀；陽光能源（００７５７）爆升逾４３巴仙，報０﹒２２
５銀；順風清潔能源（０１１６５）彈起近一成，報０﹒１１２銀。
　　部分生物科技佬表現都唔錯！旗下單克隆抗體注射液顯示有良好療效嘅君實生物（０１８７
７）?逾１１巴仙，報５５﹒８銀；藥明生物（０２２６９）升逾１巴仙，報２０５﹒８銀；再
鼎醫藥（０９６８８）炒高７巴仙，報７０８﹒５銀；復星醫藥（０２１９６）上揚４巴仙，報
３３﹒９５銀；康希諾生物（０６１８５）升逾１巴仙，報１７３﹒８銀。

＊疫情或反彈地產佬即散，旅禁或取消航空上雲霄＊

　　香江疫情或出現反彈，地產佬無運行。恆基地產（０００１２）軟１巴仙，報２８﹒９銀；
新鴻基地產（０００１６）跌近１巴仙，報９９﹒１５銀；新世界發展（０００１７）跌近１巴
仙，報３８﹒８銀；九龍倉置業（０１９９７）挫近４巴仙，報３１﹒０５銀；長江基建集團（
０１０３８）跌近１巴仙，報３６﹒８５銀。
　　據日媒話日本政府計劃下月取消對神州同其他１１個國家同地區嘅旅行禁令。國航（００７
５３）走高近２巴仙，報５﹒２７銀；東航（００６７０）彈近３巴仙，報３﹒５銀；南航（０
１０５５）抽升近３巴仙，報４﹒４元；中銀航空租賃（０２５８８）炒起近４巴仙，報５４﹒
１５銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/10/2020
【濠賭損手】澳門黃金周差過預期　賭股遭降評級普遍挫約3%
FOCUS08/10/2020
【FOCUS】碰撞金句交織「耍太極」　副總統辯論花絮多
開市Good Morning08/10/2020
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴應趁高沽不宜追
中國故事08/10/2020
【新五年規劃】五中全會月底召開　除經濟目標外還須關注三點
中國故事08/10/2020
【新五年規劃】中國經濟邁向合理增長區間　惟「十三五」目標幻滅
財經熱話07/10/2020
【金價回吐】黃金股隨金價急回　惟分析指美國大選前避險需求仍大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>