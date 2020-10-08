《小傳日記》疫情又反彈，魚缸認真慘，又跌幾十點，明日再作戰！

《小傳日記》花旗國本來隔晚走勢好好，因為「孖屐」憧憬可以就快推出比較細型嘅刺激經

濟措施，道指急漲帶旺亞洲呢邊氣氛，不過香江魚缸就無曬精神啦，因為連續兩日確診人數都錄

得雙位數增長，磚頭佬個個都無嚟神氣咁，加上小米（０１８１０）今日股價走弱拖累大市氣氛

，好彩尾市跌幅收窄撐返上去，最終恆指收報２４１９３，跌４９點或跌唔夠半巴仙，主板成交

８７７﹒８９億銀。國企指數報９６２４，跌４點。恆生科技指數報７５１１，升１６點或升唔

夠半巴仙。

神州Ａ場依然休息，不過大家留意返聽日就會開返市啦！

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌近半巴仙，報３１﹒４銀；生發發（００３８８）

升唔夠半巴仙，報３７７﹒８銀；ＱＱ（００７００）全日無升跌，報５３５銀；中移動（００

９４１）潛水唔夠半巴仙，報５０﹒３５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跳高唔夠半巴仙，報８０銀

。



＊黃金周疲弱馬交股價削，蘋果出新機手機佬起飛＊



呢次疫情真係拖累埋全線馬交佬，消息指首６日總人數約１２萬，按年下跌近八成七，無生

意做，馬交佬梗係全線下挫，銀娛（０００２７）回吐近２巴仙，報５２﹒８銀；新濠國際（０

０２００）挫逾３巴仙，報１３﹒０２銀；澳博控股（００８８０）跌低近３巴仙，報８﹒７９

銀；永利澳門（０１１２８）潛逾２巴仙，報１２銀，金沙（０１９２８）唔見近３巴仙，報２

９銀。

蘋果公司預計下個禮拜舉行發布會，預料將會推出新ｉＰｈｏｎｅ，分析指相關手機股將會

受惠，今日隻隻手機佬都起飛，高偉電子（０１４１５）急飆近一成四，報５﹒６銀；丘鈦科技

（０１４７８）走高逾６巴仙，報９﹒６１銀，瑞聲科技（０２０１８）飛起逾２巴仙，報４５

﹒９銀；舜宇光學（０２３８２）漲近３巴仙，報１２９﹒２銀。



＊光伏佬升仙信義系瘋癲，新藥有療效君實向上炒＊



受惠國策的光伏佬繼續大爆發！信義光能（００９６８）跳上１５巴仙，報１５﹒２銀並破

頂；福萊特玻璃（０６８６５）抽高逾１４巴仙，報２８﹒２５銀破頂；保利協鑫能源（０３８

００）急升１１巴仙，報０﹒４５５銀；陽光能源（００７５７）爆升逾４３巴仙，報０﹒２２

５銀；順風清潔能源（０１１６５）彈起近一成，報０﹒１１２銀。

部分生物科技佬表現都唔錯！旗下單克隆抗體注射液顯示有良好療效嘅君實生物（０１８７

７）?逾１１巴仙，報５５﹒８銀；藥明生物（０２２６９）升逾１巴仙，報２０５﹒８銀；再

鼎醫藥（０９６８８）炒高７巴仙，報７０８﹒５銀；復星醫藥（０２１９６）上揚４巴仙，報

３３﹒９５銀；康希諾生物（０６１８５）升逾１巴仙，報１７３﹒８銀。



＊疫情或反彈地產佬即散，旅禁或取消航空上雲霄＊



香江疫情或出現反彈，地產佬無運行。恆基地產（０００１２）軟１巴仙，報２８﹒９銀；

新鴻基地產（０００１６）跌近１巴仙，報９９﹒１５銀；新世界發展（０００１７）跌近１巴

仙，報３８﹒８銀；九龍倉置業（０１９９７）挫近４巴仙，報３１﹒０５銀；長江基建集團（

０１０３８）跌近１巴仙，報３６﹒８５銀。

據日媒話日本政府計劃下月取消對神州同其他１１個國家同地區嘅旅行禁令。國航（００７

５３）走高近２巴仙，報５﹒２７銀；東航（００６７０）彈近３巴仙，報３﹒５銀；南航（０

１０５５）抽升近３巴仙，報４﹒４元；中銀航空租賃（０２５８８）炒起近４巴仙，報５４﹒

１５銀。請請！



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