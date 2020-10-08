《真知灼見－溫灼培》建議持有日圓對沖政治風險

《真知灼見》過去１個月，日圓匯價走勢有點似過山車。筆者用過山車來形容，因為日圓從

上月初開始，出現大幅攀升後現在又呈回落。不過，所謂的過山車，或許是有點誇大，因為實際

上整個期間的波幅也只不過是２５０點，以一整個月的波幅變化而言，實際上不算大。但相對近

半年較沉悶的日圓而言，卻算是一個較顯著變化。



＊拯救經濟方案規模，拜登遠大於特朗普＊



導致日圓升後又跌，原因當然離不開全球風險胃納的變化。美國大選臨近、英國「脫歐」在

即、中美磨擦升溫、環球疫情反彈，這一切為市場於９月份期間帶來較大的不明朗因素，並為具

避險功能的日圓帶來不少支持。但踏入１０月份，民調給予民主黨候選人拜登的支持率開始拋離

特朗普，使整個美國大選形勢開始變得明朗。而市場對拜登的經濟政策也開始改觀。競選之初，

拜登的經濟政策理念傾向加企業稅，收緊企業監管，這一切被市場視為不利於股市。但最近市場

開始有另一解說，認為受疫情影響，美國經濟已大幅倒退，拜登不能把支撐美國經濟的最後支柱

美股也推倒，否則美國經濟復甦將遙遙無期。此外，近期所見，民主黨建議的拯救經濟方案金額

也遠大於特朗普所提出，這也增強市場信心，如拜登上台，其對經濟的推動力不下於特朗普。另

邊廂，英國與歐盟在「脫歐」談判上似有突破，約翰遜政府預期有６６％機會率雙方可達成協議

。風險下降，市場的避險需求也自然減少，也解釋日圓回落原因。



＊日圓１０７較大支持，上升阻力１０４＊



對於長遠日圓的大方向，筆者是看好，主要原因是看淡美元。假使筆者估計正確，當美元整

體下跌，基本上大部分外幣也能上升，日圓也不例外。但當然大家也明白，日本的經濟實在差劣

，料日圓就算上升，也會是七大貨幣中升得較慢幅度較小的一個。

至於未來一兩個月，市場仍是充滿變數。美國大選尚有四星期，大家認為特朗普會坐以待斃

嗎？所以未來四星期市場仍會充滿驚喜。大家又認為歐盟在「脫歐」談判上又真的會放過英國嗎

？英國無協議下「脫歐」機會仍是十分高，所以在未來兩個月短線持有日圓對沖市場風險，筆者

認為是值得考慮。技術上日圓較大下跌支持料於１０７兌１美元，而上升阻力料為１０４，一旦

突破，料上試１０２。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａ

ｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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