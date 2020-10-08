港股力守二萬四關，全日收跌４９點報２４１９３點，成交８７８億

《經濟通通訊社８日專訊》市場憧憬美國國會或推出小型刺激經濟政策，致隔晚美股抽升，

而亞洲股市亦向好。惟港股今早高開低走跌近二萬四關，至２４０２１點全日低位。大市今由賭

股拖累，半日收跌１８９點報２４０５３點。而午後港股續於二萬四關位置徘徊，最終全日收跌

４９點報２４１９３點；國企指數報９６２４點，跌４點或跌０﹒０５％。恆生科技指數報

７５１１點，升１６點或升０﹒２２％。主板成交８７７﹒８９億元減近４﹒８％。

Ａ股今日續休市，明日將會復市。

重磅股變動持平，中移動（００９４１）微跌０﹒１％，報５０﹒３５元；匯控

（００００５）軟０﹒４８％，報３１﹒４元；騰訊（００７００）無升跌，報５３５元；友邦

（０１２９９）升０﹒０６％，報８０元；港交所（００３８８）微升０﹒２１％，報

３７７﹒８元。



＊澳門黃金周旅客量大挫賭股乏力，新濠跌逾３％＊



據澳門旅遊局數據在黃金周首七日（１０月１日至７日）到訪澳門的旅客有１３﹒９萬人次

，按年跌８５﹒７％。其中，來自內地的旅客有約１３萬人次，按年下跌８３﹒６％。新濠國際

（００２００）領跌３﹒４１％，報１３﹒０２元；澳博（００８８０）軟２﹒９８％，報

８﹒７９元；金沙中國（０１９２８）軟２﹒８５％，報２９元；永利澳門（０１１２８）跌

２﹒２８％，報１２元；銀娛（０００２７）挫１﹒９５％，報５２﹒８元；美高梅

（０２２８２）軟０﹒３１％，報９﹒５元。

憧憬蘋果公司下周推出新手機，手機概念股續有炒作，高偉電子（０１４１５）領跑

１３﹒５９％，報５﹒６元；丘鈦科技（０１４７８）走高６﹒０７％，報９﹒６１元；手機孖

寶亦齊揚，舜宇（０２３８２）升２﹒８７％，報１２９﹒２元；瑞聲（０２０１８）升

２﹒１１％，報４５﹒９元；而鴻騰（０６０８８）則揚２﹒５１％，報３﹒２７元。

個別物流股見炒作，圓通速遞（０６１２３）領升１９﹒９２％，報６﹒２元；嘉里物流

（００６３６）飆９﹒６１％，報１５﹒２８元；亞洲實業（０１７３７）升１３﹒５４％，報

０﹒１０９元；亞洲速運（０８６２０）揚４﹒０５％，報０﹒１８元；惟盛良物流

（０８２９２）跌２﹒７％，報０﹒０３６元；中通快遞（０２０５７）軟０﹒９７％，報

２２３﹒８元。



＊香港疫情回彈地產股軟，九置領跌近４％＊



消息指本港今新增約１７宗肺炎確診個案，為連續兩日錄雙位宗數，疫情或反彈致多隻地產

股走軟。九置（０１９９７）挫３﹒５７％，報３１﹒０５元；領展（００８２３）軟

１﹒１１％，報６２﹒５元；恆基地產（０００１２）軟１﹒０３％，報２８﹒９元；長實

（０１１１３）跌０﹒５１％，報３８﹒６５元；新世界發展（０００１７）軟０﹒７７％，報

３８﹒８元。

據報指日本政府計劃下月取消對中國和其他１１個國家和地區的旅行禁令。除中國外，其他

１１個國家和地區還包括台灣，澳洲，新西蘭，新加坡，韓國，越南和馬來西亞。三大航空股齊

揚，南方航空（０１０５５）走上２﹒８％，報４﹒４元；東方航空（００６７０）揚

２﹒６４％，報３﹒５元；國航（００７５３）揚１﹒５４％，報５﹒２７元。而國泰

（００２９３）亦升０﹒１８％，報５﹒４７元；惟首都機場（００６９４）跌０﹒４２％，報

４﹒７２元。

生科股今日有追捧，其中由復宏漢霖（０２６９６）領跑６﹒４１％，報４９元；基石藥業

（０２６１６）升４﹒１８％，報１１﹒９６元；嘉和生物（０６９９８）揚３﹒９４％，報

２９﹒０５元；歌禮製藥（０１６７２）升１﹒７７％，報２﹒８８元。

信義光能（００９６８）收１５﹒２元升１４﹒８％，瑞銀發表報告將信義光能目標價升

３３％至１７元，維持「買入」評級。報告指出，中國與歐洲訂下新減碳目標，加上本季光伏玻

璃供應緊張，有望推動產品均價上升。其他光伏股續升，陽光能源（００７５７）收０﹒２２５

元急升４３﹒３１％，卡姆丹克（００７１２）報０﹒１３５元升３５％，信義香港

（０８３２８）報２﹒４９元漲３１﹒０５％，信義玻璃（００８６８）報１６﹒７８元升

３﹒８４％， 保利協鑫能源（０３８００）報０﹒４５５元升１０﹒９８％，協鑫新能源

（００４５１）報 ０﹒１６１元升８﹒７８％，福萊特玻璃（０６８６５）急漲１４﹒１４％

報２８﹒２５元。（ｊｃ）

