《缸邊麗評－熊麗萍》五中全會月底召開，新能源股如何部署

《缸邊麗評》新能源股近日表現強勢，由光伏發電率先起步，其後有風力發電相關股份接力

，是市場對本月２６日召開「五中全會」的政策憧憬？抑或是行業股份見底回升？



中共第１９屆五中全會是制定內地未來五年（即第１４個五年計劃）規劃及２０３５年遠景

目標。面對中美緊張關係及經歷新冠肺炎疫情，中國在未來五年料有更多推動或提升內地發展的

策略，以應對外圍的不利環境，以及美國對內地企業的打壓；因此，五中全會應可窺視中方對美

國的針對行動而作出的部署。



中央政府早前已提出「加快形成國內大循環為主體，國內國際雙循環互相促進發展格局」，

已反映中央政府加快內地自身發展以支持經濟增長，抵禦外圍的壓力。而內地本身具有一個龐大

的內需市場，加上在若干經濟層面上仍有需要加快發展及改善。如何利用這些空間及缺口料是五

中全會的重要內容。



筆者估計在科技、互聯網及創新產業發展之外，改善內地民生、生態環境料是重點之一，內

地環保工作在過去兩年並不見太大推動。國家主席習近平早前在聯合國大會上指出，中國將採取

更多有力的政策及措施，以期二氧化碳排放力爭在２０３０年前達致峰值，並爭取在２０６０年

前實現碳中和，再推動新能源發展應是必然的選擇。



新能源股在２０１６至２０１７年曾經大受追捧，政府提出多項補貼政策，鼓勵發展及運用

光伏發電及風力發電等，但同時為行業帶來產能過剩及效率不高的問題；經過過去兩、三年行業

整頓後，光伏行業上、中、下游產品供應及產能過剩問題已大致穩定下來，目前光伏產品價格回

復至正常水平，而太陽能玻璃供應緊張，價格上升，已刺激信義光能（００９６８）、福萊特玻

璃（０６８６５）股價率先上升，其他光伏股包括上游的陽光能源（００７５７）、保利協鑫

（０３８００）、協鑫新能源（００４５１）股價亦追落後。



風力發電及相關股份近日亦見接力上升，龍源電力（００９１６）、金風科技

（０２２０８）及中國高速傳動（００６５８）升幅不俗，但新能源行業上中下游的產品價格及

政策差異可以很大，現階段不宜隨便跟風追入，觀察政策方向入市勝算較高。業務規模較大的信

義光能、福萊特玻璃、龍源電力值得留意吸納機會，而過往過份炒作的多晶硅股份，陽光能源、

保利協鑫及協鑫新能源，市場仍有陰影。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並無持有上述股份



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