《投資心得－潘鐵珊》匯控負面消息被過度誇大，重整業務前景可期

《投資心得》匯豐控股（００００５）大部分利潤來源仍來自亞洲，故亞洲業務仍是集團增

長的重心及可期待的亮點。財務業績方面，受到息率下跌、疫情及不利市況影響，以致環球銀行

及資本市場業務估值調整受影響，使截至今年６月底止中期列帳基準收入比去年同期下跌９％，

降至２６７億美元；經調整除稅前利潤同比下降％至５６﹒４億美元。集團於２月時公布了新的

轉型計劃，內容包括重整表現未如理想的業務、簡化組織架構，以達到削減成本的目的。此舉加

上亞洲的疫情相對受控，憧憬有助匯豐逐漸走出低谷。



＊亞洲疫情相對受控＊



集團為重整業務以創造可持續增長，已提出建立推動增長的平台作為即時目標。預期透過提

升效率、資源共享及自動化和數碼技術方面的投資，集團的經營成本能有效降低。此外，工商金

融業務於去年推出了Ｓｅｒａｉ系統，協助中小企簡化國際貿易流程。系統包括數碼貸款產品連

帶交易平台，以連繫買賣雙方建立商業關係。匯豐亦採用了區塊鏈技術完成了１１項信用證交易

，預期集團在未來會有更多金融科技的更新出現。



＊可考慮２８元買入，上望３３元＊



集團將交易銀行業務與融資、投資組合、信貸等在同一業務部門內，故能更有效地滿足大企

業和機構客戶的全面需求。期望集團能透過持續加強效率化，使其能於現今激烈的競爭下突圍，

為投資者繼續創造回報。雖然集團取消了派發２０１９年度第四次股息，但這是英國當局因針對

新型冠狀病毒疫情而保留資源以防萬一，相信在形勢進一步明朗後會再檢討派息。總結匯豐的資

產淨值大，而負面消息及傳聞被過度誇大，在未來疫情明朗化後，仍看好其前景。可考慮於２８

元買入，上望３３元，跌穿２４元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持

有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）



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