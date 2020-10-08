《財金樂道－陳樂怡》特朗普出招中企機會增，港股本月勢波動

《財金樂道》美國總統特朗普確診新冠肺炎，一度觸發市場的恐慌情緒。而於特朗普確診後

民調顯示，民主黨總統候選人拜登支持率領先優勢擴大至一個月來最大，主因大多數美國人認為

特朗普若認真對待疫情就不會感染新冠肺炎。由於選情落後，令特朗普加強出招針對中國企業的

機會增加（最新消息就指，華府醞釀對螞蟻集團和騰訊實施限制），投資者需留意中美關係發展

，料投資市場於１０月份仍較波動。

大市方面，恆指於９月跌近１７００點，雖然在十月初首兩個交易日反彈，但整體交投量回

落，反映市場目前的投資取態仍較審慎。事實上，美國總統大選帶來的不確定性，另外，特朗普

亦叫停與民主黨之間的新紓困計劃談判，為經濟前景增添不明朗因素，影響投資者的風險偏好。

另外，月內將有螞蟻集團招股，亦令市場資金攤薄。加上港股通南向交易自１０月９日起才

恢復，料將繼續限制整體股市表現，市場維持炒股不炒市的機會較大。港股向上突破動力有限，

初步支持於１０天線（２３５９１點）。



＊螞蟻招股或添科技股拋售壓力＊



本周美國將有多位聯儲局官員發表講話，而且聯儲局亦會公布上次議息會議紀錄。另外，歐

洲和英國貿易談判進入關鍵時期，市場分析，此輪談判將為引入更高層代表進行深度談判鋪路，

市場預期１０月１５日－１６日的歐洲峰會附近，將是一個主要目標期限。事實上，雙方現時均

深受新冠肺炎打擊，假如未能成功達成貿易協議，英國打擊最大；然而，歐洲亦將遭受一定的損

失。現階段我們仍對協議持審慎樂觀態度。

螞蟻集團為首隻於上海創科板及香港同步發行上市新股。市場最新估計，螞蟻集資高達

３５０億美元，成為史上集資規模最大的新股。預計發售比例將在香港和上海之間平均分配，香

港ＩＰＯ將於１０月中旬開始。據報螞蟻傾向於邀請大型投資者參與上海ＩＰＯ，從而緩和價格

波動。多家主權財富基金阿布扎比投資局、新加坡政府、加拿大養老基金等已明確表達參與螞蟻

集團Ａ股戰略配售的意向。相反，螞蟻在港上市將不會尋求基石投資者參與。

雖然預計螞蟻的認購反應熱烈，但其於香港的集資規模超過１３００億元，在缺乏基石投資

者參與之下，投資者可能必須出售其部分投資組合，以認購螞蟻集團。參考阿里巴巴２０１９年

招股的經驗，主要科技股和恆生指數的拋售壓力將在螞蟻集團香港ＩＰＯ開始前１－２周（十月

初至中旬）出現。加上納指表現反覆，建議投資者在短期內保持謹慎；並等待阿里巴巴

（０９９８８）和騰訊（００７００）等龍頭股的更好買入機會。



＊世茂、華置、中移動值得留意＊



內房近期亦一度成為市場焦點，主因市場再度關注恆大（０３３３３）的財政狀況。恆大表

示部分戰略投資者已不要求回購及繼續持股。此外，於今年首３季，恆大的合同銷售近５３２０

億元人民幣，佔全年銷售目標６５００億元的逾８０％，進度高於同業平均。加上恆大物管亦申

請香港上市，均有利緩和短線的財政及資金流壓力。

然而，恆大的主要問題是其過於積極的擴張戰略，包括大規模投資電動汽車。此外，中央政

府計劃加強對高負債房地產開發商的信貸控制，恆大短期仍面對一定的政策風險。投資者宜待股

價疲弱時，才作投機性買入。

根據克而瑞數據，於９月底，有近３０％的內房完成全年銷售目標的不足６５％，而房企在

追進度下，其銷售及去化的壓力仍然較大，料四季度普遍內房仍需加快推盤步伐，加大銷售競爭

同時，亦為毛利表現帶來壓力。此外，市場早前亦有消息傳出，內地有傳監管機構要求大型商業

銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模，至佔全部新增貸款的最多３０％，再配合

早前已設下「三條紅線」規範內房的融資情況，反映中央的防範樓市過熱及過度借貸的決心較大

，或限制整體內房股價表現。然而，不少內房負債水平不高，估值亦吸引，當中財務水平較健康

的世茂（００８１３）以及華潤置地（０１１０９）仍值得留意。

另外，近期中資電訊股表現疲弱。然而，最新數據顯示，首８月國內電訊收入按年上升

３﹒１％，保持平穩增長。其中，移動收入跌幅持續收窄，以及固網增值業務（例如雲業務）收

入大幅上升，是主要推動力。事實上，受惠於５Ｇ客戶增加，未來國內移動ＡＲＰＵ進入回升期

，中資電訊股盈利將見底回升。其中，中移動（００９４１）股息率達６﹒５厘，值得優先考慮

。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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