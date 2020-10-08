《思前想後－郭思治》港股要重越四組平均線才確認完成中期調整

《思前想後》自踏進１０月份，大市已初呈回穩訊號。恆指於５日早市先大幅高開５８０點

至２４０３９點，其後雖稍回吐而低見２３６７４點，惟在買盤支持下，加上沽壓亦明顯收斂，

故恆指最後仍能報升３０３點至２３７６７點。換言之，大市已初步成功重越１０天線（約

２３５８９點），且高位距２０天線（約２４０６４點）亦僅差數十點而已。惟美中不足處乃成

交金額仍較偏疏，故市內一直欠缺一股熾烈感。市勢雖已漸擺脫欲試底或續尋底之弱態，惟投資

者之入市意欲仍頗保守。值得留意的是，由於大市是大幅高開，故技術上遺留下一中型上升裂口

，介乎２３４５９點至２３６７４點，闊２１５點。此上升裂口出現在十月份首個交易日，情況

當不算理想。嚴格來說，此上升裂口一日不回補，始終會是短期後市之隱憂。加上大市雖已初呈

回穩訊號，惟動力方面卻並不相配。如情況未能改善，擔心大市之升勢會漸受規限。



＊本月不明因素特多＊



傳統而言，１０月份之股市總令市場感到不安，加上今年不明因素特別多，如中美關係持續

緊張，美國更全力限制中國在５Ｇ之發展，南海局勢亦不明等。故多方因素困擾投資者之入市意

欲及信心下，再加上美國總統大選在即，由於事態不明，故市場可能會稍作觀望。一旦有稍不明

或利淡之消息或事件出現，當會導致避險情緒升溫，其時買盤保守之餘，沽壓亦可能會再略為主

動，故市勢亦可能會再次重陷反覆不明之中。大市如欲擺脫不明之形態，技術上當需再進一步重

越２０天線（約２４０６４點），並需再伺機上破１００天線（約２４６２７點）及５０天線（

約２４６３９點）。至此，大市才算真正的回穩。亦可以說，自７月７日高位２６７８２點開始

之中期調整，該已止步於９月２５日之低位２３１２４點。要肯定此點，技術上當需待恆指成功

重越上述四組平均移動線後才能確認。



＊伺機吸納阿里巴巴＊



股份走勢仍各不同。直到目前一刻止計，新經濟股仍獨領風騷。騰訊（００７００）續緊扣

５３０元，阿里巴巴（０９９８８）更升破２８５元，相距年內高位２９２元已不遠。另外，美

團點評（０３６９０）亦再買盤扶持下繼續升近２７６０元，至於京東（０９６１８）則已升逾

３００元。另外，小米集團（０１８１０）雖然處整固之中，惟２０元之支持實不弱。可以見到

的是，只要大市步伐稍明朗，相信新經濟股該仍會是市場之焦點。其中以阿里巴巴較可取，因螞

蟻集團將來港招股，以阿里巴巴持有螞蟻集團達３３％股權計，相信螞蟻集團成功上市後，阿里

巴巴該有達３０００億元左右之非經常性收益，故不妨候位吸納阿里巴巴。從技術上看，一旦成

功升越２９２元，目標該可上望３１０元至３２０元，只要設下止蝕在２６０元，細著吸納所承

擔的風險有限。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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