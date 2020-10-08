《輪證高清－孫明哲》曾經獲利的窩輪，應否再去「返兜」？

《輪證高清》科技股自９月初開始回落，恆生科技指數從高位回落超過１０％，終於在近日

回穩及出現反彈，亦吸引投資者重新留意科技股的認購證。有部分投資者選擇產品時留戀早前買

賣過，特別是曾獲利的產品，覺得會再帶來好運。事實上，正股價格已經跟早前不一樣，產品亦

因而變得價外，已經不適合現市況。投資者反而應該重新審視市場的產品，挑選合適市況的選擇

。筆者執筆當日就收到一位投資者有關選輪的提問，該投資者看好美團（０３６９０）的走勢，

他早前曾買入美團購２５３９９有所獲利，問現時應否再買入同一窩輪「返兜」？

美團購２５３９９的行使價３４８﹒８元，距離當時美團２５８元有近９０元差距，超過

３０％價外，相信一直跟進本欄的投資者都會知道是不合適的產品，於是筆者就建議利用選輪三

部曲，從行使價、到期日、街貨等分析，並指出他應該轉移留意較貼價而且面值較低的美團購

２７２８９，行使價３０２﹒０８元，明年２月到期。該投資者追問美團購２５３９９明明槓桿

更高，仍然不明白為什麼要轉至較貼價證，於是我們嘗試再進一步比較兩隻產品的數據。



編號 ２７２８９ ２５３９９

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行使價 ３０２﹒０８ ３４８﹒８

到期日 ２１年３月 ２１年２月

對沖值 ４０％ ２７％

引伸波幅敏感度 ２﹒８％ ４％

實際槓桿 ４﹒７ｘ ５﹒２ｘ

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＊選擇高對沖值、低引伸波幅敏感度＊



投資窩輪的最大目的是希望利用槓桿效應擴大正股的波幅，從而達到以小博大的效果，但如

何尋找到跟正股走的窩輪是一大學問，因為除了正股股價變化之外，仍有其他因素會影響輪價的

變動，波幅變化是其中一大因素。投資者往往希望輪價跟正股走而非受波幅影響，特別是在波幅

下跌的時候，於是我們建議投資者留意窩輪數據，比較對沖值及引伸波幅敏感度，找出「多多」

受正股變化影響而「少少」受波幅變化影響的產品。對沖值是用來計算正股變動１元時輪價的變

動（需再以換股比率調整），所以對沖值越高，輪價就越能反映正股的變化。引伸波幅敏感度就

是當引伸波幅變化１個波幅點時，輪價會變動的百份比，所以引伸波幅敏感度愈高，輪價對引伸

波幅愈敏感。因此，投資者應該去挑選對沖值較高、引伸波幅敏感度較低的產品。

從上表數據中可看到美團購２７２８９的對沖值較高而且引伸波幅敏感度較低，是較受正股

股價影響同時波幅影響較輕微的產品，是較合適的選擇。經過解釋之後該投資者明白不能單單只

看槓桿選擇窩輪，應該從條款開始選擇合適市況的產品，同時亦不能長時間只留意同一窩輪，因

為產品會隨著時間、正股價格而改變當時的合適程度。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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