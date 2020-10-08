《廣匯論勢－鄭廣復》金價不升反跌的真正原因

《廣匯論勢》特朗普確診ＣＯＶＩＤ－１９，反特者心裡必然暗罵「活該」！但，難道只有

特朗普活該確診，其他３５４０多萬名美國境內確診者就是無辜的？反對特朗普的不會因為他確

診就轉投他一票，絕不可能！支持者亦不會因為他確診而轉投民主黨，只有中間選民受到影響，

但投不投他完全取決於特朗普的政治立場是否符合他們的利益，與他是否確診無關。能否有效降

低感染率，國民自身就應負起最大的責任，總統愚蠢，難道美國民眾也要跟他一樣愚蠢嗎？從另

一角度看，特朗普或許是想身體力行，作一負面示範，讓國民知道ＣＯＶＩＤ－１９不會選擇性

傳染！

特朗普中招曾令美股急跌，其後特朗普極速出院，美股再度上升。期間資金流入美元而非黃

金，亦非日圓－所謂的避險貨幣。美元具有國際儲備及結算貨幣地位，資金流入美元避險不難理

解，但許多投資者甚者分析員都不了解，為何資金沒有流入日圓或黃金避險，日圓就算了，但連

黃金都遭到拋棄，主要經濟體利率處於歷史低位，歐洲央行、日本央行及瑞士央行皆已實行負利

率，各主要經濟體央行採取的量寬措施亦是前所未有，聯儲局更暗示現行利率水平將會維持至

２０２３年，這些都絕對有利金價大升特升，但偏偏金價就是不升反跌，這是為甚麼呢？



＊需求殷切捨美元其誰？＊



道理十分簡單，自３月崩跌後，美元計價的金價由３月１６日最低每安士１４５１美元，升

至８月６日最高２０７５美元，四個多月時間內升幅達到４３％，單以３月份的跌幅計，銀價遠

超金價－金價由最高１７０２﹒９６美元跌至１４５１﹒５美元，跌幅１７﹒３％，銀價則由最

高１８﹒９６美元跌至１１﹒６４美元，跌幅達到３８﹒６１％，這令金銀比率由２月底本以偏

高的９０以上，進一步急升至１２７﹒１的歷史高位！再看看美匯指數，３月１９日急升至

１０２﹒９９後反覆下跌，９月１日更跌至９１﹒７５，累跌１０﹒９１％。

我們都知道，在ＣＯＶＩＤ－１９疫情下，經濟活動被煞停，資金不再流動，貨幣失去傳導

性，各國央行大量放水及增加貸款措施，同時鼓勵銀行業對外貸款，政府亦採取減、免或延遲繳

稅，資金援助措施，聯儲局亦延長及擴大與其他央行的美元互換協議，這反映了傳統貨幣有大量

需求。既然美元及黃金同有避險功能，金價在短期四個多月內暴漲了４３％，美元匯價卻跌了

１０﹒９１％，但美元需求殷切，投資者還會抱住已有豐厚利潤的黃金不放嗎？至於長期低息因

素，簡單！既然還有一段長時間處於低息環境，投資者何須在現時一直持黃金，放棄其他更高回

報的投資選項，金市的投機性極高，時間延長只會令風險增加，這就是資金轉投美元作為避難所

的主要原因。



＊金價１７６０水平才有支持＊



另外，利用１２條移動平均線分作短期及長期組別去分析，金價的短期均線組合已經跌穿長

期組合，形態上較３月份時的急跌更差，故預期金價將會進一步下跌，上月低位１８４８美元將

會失守，若以８月７至１２日作為第一段跌浪，並以９月１６日為第二段跌浪，費波納奇擴展幅

度１００％量度，下跌目標為１７６１﹒４３美元；若以９月１６至２４日作為第一段跌浪，並

以本周一（５日）作為第二段跌浪開始，同樣以費波納奇擴展幅度１００％量度，下跌目標則為

１７９６美元。以江恩正方形觀察，１８００美元位於１８０度角，明顯是重要支持位，而

１７６３﹒４５為３月以來最大跌幅之５０％調整目標，由此推斷，金價跌穿１８００美元機會

極高，而跌至１７６０美元水平將可回穩並反彈。



＊均線組合預示非美中期調整＊



另外，以上述移動平均線組合套用在主要非美貨幣上，同樣發現，澳元兌美元、紐元兌美元

、美元兌加元、歐元兌美元、英鎊兌美元及美元兌瑞郎，皆顯示非美中期轉跌的形態。至於美元

兌日圓，雖然近期波動性低，但目前美元已突破了長期移動平均線組合中最大參數的６０日移動

平均線，簡言之，美元已出現中期轉強信號！《資深外匯評論員 鄭廣復》

（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

