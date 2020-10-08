【新五年規劃】中國經濟邁向合理增長區間，惟「十三五」目標幻滅

《經濟通通訊社記者李菲８日報道》中國自１９５３年起定期發布經濟社會「五年規劃」，

明年將迎來「十四五」（２０２１－２０２５年）開局，規劃詳情料隨本月２６日揭幕的中共十

九屆五中全會掀開面紗。疫情對全球經濟的衝擊持續，消息人士指，中央已就是否不設未來五年

的增長目標以增加靈活性進行了內部討論。瑞銀預計，新的五年計劃將不再強調長目標，或只會

設定較低及更彈性的目標（例如約５％的ＧＤＰ增長率）。花旗則認為，「十四五」期間中國將

實現重大轉型，預計增長目標是每年５﹒５％左右。

與此同時，今年是「十三五」計劃收官之年，中央此前為「十三五」訂下的ＧＤＰ年均增長

目標為６﹒５％，從２０１６年至２０１９年四年的表現看，平均６﹒５７５％的增速基本達標

。但一場新冠疫情突如其來，對經濟造成毀滅式打擊，今年ＧＤＰ增速勢顯著偏離軌道。從已公

布的數據來看，今年首季中國ＧＤＰ錄得有記錄以來最大倒退，按年萎縮６﹒８％，次季觸底反

彈轉增３﹒２％，以半年計仍倒退１﹒６％。事實上，在今年５月召開的全國兩會上，中國已十

八年來首次放棄了２０２０年度經濟增長目標，儘管一些經濟學家懷疑政府保持了一個３％左右

的隱含目標。

值得關注的是，最新公布的９月官方及財新製造業、服務業ＰＭＩ顯示經濟向合理增長區間

靠近，需求端回升速度已快於供給端，部分高景氣行業轉入補庫存階段，市場料三季度工業增加

值回升速度將超出市場預期。９月小型企業ＰＭＩ更自６月以來首次企上榮枯線，深受疫情衝擊

的中小企業「返生」有望，無疑為市場打下一陣強心劑。

近期，國內外各大機構陸續提升中國今明兩年ＧＤＰ預測，《經濟通通訊社》綜合預測顯示

，機構料中國今年ＧＤＰ將錄１﹒９％－３％的增長，大概率連續第３３年邁向經濟擴張，惟此

數據仍將是１９７６年有記錄以來最低水平。



＊跨周期財政調控奏效，科技脫勾隱憂重重＊



因應第二季實際經濟反彈較預期強勁，穆迪最新將中國２０２０年ＧＤＰ增速由原來１％上

調至１﹒９％，但有關修訂並未反映該行對中國經濟展望的整體評估有實質改變；該行對中國

２０２１年ＧＤＰ增長預測則維持７％左右。穆迪稱，帶動中國第二季度經濟反彈的財政刺激措

施，反映在工業生產和固定資產投資的強勁增長中。此外，公共部門的基礎設施和房地產支出推

動了總投資，與此同時，與新冠病毒相關的醫療用品和電子產品需求的增加也帶動了出口。

工商銀行首席經濟學家周月秋更為樂觀，她認為，在跨周期調控政策支撐下，中國內需有望

更快恢復，今年經濟增速可能達到３％左右；同時，面對疫情衝擊，中國並未大水漫灌，也為政

策層面留下了較大的調節空間和餘地。但中國也面臨著宏觀槓桿率上升，債務負擔有所加重、製

造業「兩端擠壓」，以及小微金融服務還有一定挑戰等問題。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤預計，隨著中國經濟活動進一步恢復常態，以及政策效果的進一

步顯現，今年三至四季度中國ＧＤＰ同比增速將繼續反彈至５﹒５－６％；經濟環比反彈勢頭可

能會有所減弱，但如果疫情能繼續得到控制，受益於低基數，明年ＧＤＰ增速有望達到

７﹒６％。汪濤並稱，科技脫勾可能拖累中國潛在經濟增速放緩。具體取決於科技限制嚴格程度

和波及範圍、以及中國如何應對，在悲觀情形下，科技限制的實際拖累可能還會再增加至多

０﹒５個百分點。



＊消費低迷壓制復甦，惟就業仍穩＊



受地緣政治緊張局勢和安全考慮驅動，亞洲主要新興經濟體均轉向內在發展，中國提出「內

外雙循環」戰略應對危機。國務院參事、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫解畫指，促進

內循環不能單靠基建，更要拉動消費，核心問題還是要讓老百姓有錢。然而，今年疫情大流行，

私人消費成為經濟表現最差的部分。統計局數據顯示，直至８月，社會消費零售額才實現年內首

次轉正，按年微增０﹒５％，已好於市場預期的按年持平。

疫後消費力恢復未如理想，成為目前最急迫解決的問題。穆迪認為，目前內地的家庭消費和

私營部門投資的復甦仍然疲弱，顯示即使疫情似乎受控，但消費信心依然低迷，對服務的需求亦

可能進一步減弱。世界銀行表示，得益於政府支出、強勁的出口以及３月以來新冠病毒感染率較

低，中國經濟今年預計增長２％，但同時也受到國內消費低迷的壓制。

事實上，家庭可支配收入改善與否，與就業情況直接關聯，畢竟就業企穩了，報復性消費有

立足可能。今年以來，全國城鎮調查失業率曾於２月高漲至６﹒２％，突破全年６％失業率目標

，彼時國內疫情嚴峻，消費全然失速。此後，失業率圍繞６％均線波動，隨著疫情好轉經濟活動

轉趨活躍，最新８月失業率已跌至５﹒６％。

浙商證券李超指出，９月官方製造業從業人員指數小幅上升０﹒２個點至４９﹒６，非製造

業從業人員指數上行０﹒８個點至４９﹒１，就業規模和結構的改善，令就業情況邊際向好。他

認為，全年失業率壓力最大的時點已平穩渡過，完成全年６％的目標難度較小。

