《法證攻防－林恩》期待Ａ股市場周五復市

《法證攻防》截至本周三（７日）收市，恆指暫錄４連升，重上２４０００點水平之上。滬
港通及深港通的南向資金，於上月２９日暫停至今日。缺少北水資金支持，大市成交金額回落至
千億元之下。美國大選進入一個月倒計時，總統特朗普確診新冠狀肺炎，一度拖累美股下跌。而
港股市場於國慶中秋假後的第一個交易日卻裂口高開５８０點，市場期待Ａ股市場周五復市後的
反應。
今年內地國慶中秋假期長達８日，市場的焦點由「報復性消費」轉為「報復性出行」。根據
內地媒體的報道，可以看到內地熱門景點人山人海，部分交通甚至出現癱瘓。美團（０３６９０
）本周公布《美團外賣國慶消費大數據》。數據顯示，消費者在出行旅遊的時候，對外賣的需求
依然強勁。在１０月１日至５日期間，熱門景區外賣單量同比去年大增２倍，來自酒店的外賣訂
單比節前急增１５０％。黃金周頭三日，跑腿日均訂單量同比增長１５１％，接到訂單需求多元
化，由買奶茶、照看寵物，買衣服等都有，其中，跑腿代排隊訂單大增４倍。美團股價連升４日
，突破９月２３０元至２５０元的橫行區間頂部。按周三收市價計算，暫距離歷史高位２８０元
只有約６％的距離。
本周另一焦點是手機設備股。蘋果公司再於官網公布將於本港時間下周三（１４日）凌晨１
點再次舉行發布會。其實，蘋果已於上月中舉行了一場新品發布會，但並沒有提及新手機產品。
瑞聲科技及舜宇光學股價曾在該場發布會前受資金追捧，可惜憧憬落空，股價隨即反復下挫。
ｉＰｈｏｎｅ手機業務佔蘋果收入最大比重，但蘋果暫時還沒有５Ｇ手機，市場再度憧憬手機新
品會否在來緊的發布會上登場。舜宇光學及瑞聲科技周三分別升５﹒１％及３﹒３％，是全日表
現最好藍籌股。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》
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