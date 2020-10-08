《華峰論證－張華峰》股票實名制對業界影響深遠

《華峰論證》香港證監會主席雷添良早於去年１２月表示，繼滬港通及深港通的南北實名制

落實後，證監會就會開始部署推行港股實名制，當時預料２０２０年初進行有關港股實名制的諮

詢，但受到疫情影響而推遲，早前有報道指，證監會將於本年第四季進行有關諮詢。



所謂股票實名制，即是指設立和實施投資識別碼制度，每一名獨立投資者獲發一個識別碼，

每次進行股票交易，監管者都可以實時知悉買賣雙方的身份，進行實時監控，監管者若發現不當

或違規交易，可即時追蹤和應對。現時香港股票市場並沒有實名制度，證監會如發現有懷疑問題

交易，會向證券交易商要求提供買賣人士的資料，交易商收到要求後一般都儘快向證監會提供。



現時證監會對涉嫌違規交易查詢，都是通過經紀給與提供的做法，並已經沿用多年，稱得上

是行之有效，多年來券商對證監會的要求，可以說是「有求必應、逆來順受」，亦從沒聽說過證

監因為券商的阻撓而未能執法。業界普遍認為，沿用原有慣用一套絕對是最好的做法，除了是本

地券商早已經熟悉有關規則之外，亦可避免因轉用新制度而為券商所帶來的顯性和隱性成本。



顯性成本，就是更改系統所需的費用，每一次監管者要求改革，有關的成本只會由我們券商

默默承受，筆者相信如落實股票實名制有關做法亦不會例外，我們中小券商將繼續要負擔有關成

本。



至於隱性成本主要有兩方面。第一，此前已經有說法指出，監管機構或要求落實實名制之前

，券商有必要向每名客戶徵求簽署逞交個人資料同意書，否則有關客戶將不能購買股票，只能沽

售。如果最終採納這個建議，這無疑是證監會將監管的責任推到券商的頭上，因為有些客戶可能

難以直接聯絡又或者有些客戶不希望參與實名制，最後新規例就可能大大增加券商與客戶之間的

誤會，大大減低投資本港市場意欲。第二個隱性成本，就是有些高資產值的客戶對私隱有極高要

求，如果落實實名制，將損害券商過去幾十年辛辛苦苦建立的良好客戶關係，他們更可能將股票

買賣的資金轉到海外或者轉到基金，令本地券商的客戶進一步流失，有損本港國際金融中心的競

爭力。



筆者已經多次指出，本地中小券商經營環境仍然非常惡劣，僧多粥少下造成惡性競爭，如果

監管機構再進一步加大券商的合規成本，我們的經營可謂雪上加霜。我所接觸的業界朋友亦了解

實名制有它的監管作用，但我希望監管者切忌「為官避事平生恥」，不要將監管者應做的工作責

任，推到前線券商身上。他們應該想辦法減低券商的合規成本和與客戶之間的磨擦，例如讓社會

與持份者有充份討論，以立法達成實名制，我相信業界應會接受。

《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》



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