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即市新聞

09/10/2020 16:56

《陸言堂－陳永陸》與其擔心本月港股，更應小心１１月份

　　《陸言堂》美國總統特朗普確診新冠肺炎，不過對全球股市的影響十分短暫，甚至大家預期
美國總統大選進入最後直路，雙方都會大打「中國牌」，所以或會對中港股市帶來壓力。可是結
果是「中國牌」尚未推出，同時間由於聯儲局繼續「放水」，以及兩黨似乎亦有共識，要盡快推
出新的救市方案，令美股在貨幣及財政政策推動下，持續向上，甚至正在挑戰９月初的高位，亦
令港股沒有太大的調整壓力。
　　事實上，１０月份暫時看似無風無浪，但不代表大市沒有波幅，故此現在恆指重上
２４０００點的關口，但不代表恆指不會在月內再度下試２３０００點的水平，因為越近美國大
選之日，相信變化會更多，而且最要留意的是除了「中國牌」的因素外，美國總統大選結束後，
可能會引發很多訴訟問題，令大選結果可能會要延遲數日甚至數周才會公布，這反而是一個極大
的潛在負面因素，並會令１１月份全球股市有更多的不確定性，從而影響港股的表現。故此，如
果要擔心本月港股的走勢，其實更應該小心１１月份的走勢，而短期而言，相信２４６００－
２４８００會是阻力所在，亦即仍然有５００點左右的升幅。
　　Ａ股今日（９日）復市後，表現其實不錯，不過最奇怪的是內險股反而沒有跟隨上升，似乎
大家仍然對內需、新經濟股、醫療股等情有獨鍾，又或者大家正在等下星期新的ｉＰｈｏｎｅ推
出，並對相關股份有所追捧，可是光學還是聲學股份較值得留意？由於不少新的手機都以多鏡頭
作為招徠，所以光學相關股絕對較值得留意，當中丘鈦科技（０１４７８）表現相較落後，可以
留意。
　　與此同時，由於暫時市場的避險情緒不太明顯，所以美元短期或會有轉弱的情況，或會利好
短期金價的表現，但似乎沒有太大的誘因，令金價重上２０００美元的水平，所以相信短期應該
會在１８５０至２０００美元之間上落，所以金礦可以短炒，但不會像之前般大升。
《獨立股評人　陳永陸》
　
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