《陶冬天下－陶冬》拜登經濟學

《陶冬天下》距離美國總統選舉十個月之前，經濟、收入、就業、消費形勢一片大好，多數

人認為特朗普連任的機會甚高；距離選舉一個月之前，經濟、收入、就業、消費同告蕭條，疫情

肆虐、社會撕裂，無論民意調查還是媒體預測，看好拜登的人愈來愈多。經濟學人雜誌的封面居

然出現Ｂｉｄｅｎｏｍｉｃｓ（拜登經濟學）字眼，儼然美國下一任總統大局底定。



特朗普突然患上新冠肺炎，他爭取連任的劇情堪比好萊塢式的起伏跌宕。反應最快的全球賭

盤盤口顯示，拜登獲勝的可能性由５５％上升到６３％，特朗普則維持４３％（根據賠率計算的

兩組數字不必合計１００％）。有美資銀行不僅預測拜登當選，而且預測民主黨奪得參眾兩院多

數席位。投行研究報告提出ｂｌｕｅ ｗａｖｅ ｒｅｃｏｖｅｒｙ（藍波復甦），民主黨的傳

統顏色是藍色。



到美國選舉塵埃落定，恐怕還有許多意料之外的事情發生。筆者無意預測選舉的結果，但是

拜登當選已經不是天方夜譚。如果拜登成為美國第４６任總統，他的經濟政策對美國乃至全球經

濟意味著甚麼？



首先，拜登屬於民主黨溫和派，儘管民主黨本身變得愈來愈左傾激進，他並不主張不惜代價

地擴大政府開支。他競選中所提出的，不過是增加大約３個點的財政赤字ＧＤＰ比率，其中一半

通過對大企業和富人加稅解決，比起民主黨極左候選人桑德斯、沃倫的巨額赤字，算是十分克制

的。拜登看重如何分配財政支出，他主張聚焦在基礎設施和環保設施建設上。筆者對此十分認同

，美國的公路橋樑多是肯尼迪時代建造的，擴建、升級十分必要。



其次，拜登主張抑制生化能源使用，對石油業實施限制乃至增稅。拜登提倡企業間競爭和提

高社會流動性，但是在政策細節上並不明確，甚至有故意模糊之嫌。他提出的可承受房屋和免費

大學教育都是不錯的方向，只是同樣缺乏細節。



拜登在國會生涯中，花費了許多精力在外交政策上，那是他的強項，也是短期可能出現變化

的地方。預計他會摒棄特朗普的單邊主義思維，支持多邊國際機構，與傳統盟友搞好關係。拜登

主導的對華政策，會少一點特朗普式的極端施壓，多一點對話，但是中美之間相互競爭、制約的

大格局應該不會改變。已經增加了的關稅一時估計不會下調，民主黨鼓吹的普世價值或許進入談

判議程。



拜登經濟學的特點是甚麼都做，這從討好選民的角度看也許是必須的，但是風險在於甚麼都

做不好。如果民主黨真的能夠一舉拿下白宮和參眾兩院，應該可以很快推出一個大的第二輪災情

救援計劃，但是筆者暫時看不出他有全方位刺激美國經濟復甦的計劃。疫情的反覆和第二輪救援

計劃被耽擱，對美國經濟打擊很大，並在未來數月浮現出來。新總統將面臨五百萬以上結構性失

業人口和數十萬倒閉企業，將面臨戰爭時期之外最大的財政赤字和一蹶不振的企業投資，將面臨

貨幣政策幾乎彈盡糧絕的窘境，但是暫時未見他會如何處置。不僅不會有四年前特朗普的減稅大

計，中期恐怕還要加稅。



比起日本當年的安倍經濟學和最近中國的內循環戰略，拜登經濟學缺乏方向明確、色彩鮮明

的經濟綱要。如同他的演講，人們對他的期望是「少犯錯誤便是勝利」。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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