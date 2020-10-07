《豪匯有期－陳健豪》美元長線弱勢未改但短線反覆

《豪匯有期》美匯指數自９月１日在９１﹒７５找到支持後，持續反彈了整整一個月，在９

月２５日升至９４﹒７４。然而，進入第四季後、本星期初從高位一直調整至星期二（６日）晚

，在９３﹒３３找到支持並且再次回升。觸發美元回升的並非經濟數據，而是美國總統特朗普。



＊特朗普停止與民主黨商談，或屬談判策略＊



本周市場期待美國新一輪經濟刺激方案，其中眾議院議長佩洛西已說刺激方案談判相當正面

。芝加哥聯儲局地區總裁埃文斯提及美國通脹到了２０２３年將有機會重上２％水平，但他認為

聯儲局或在通脹回升至２﹒５％才出手加息。星期二聯儲局主席鮑威爾再次指美國經濟前景高度

不確定，家庭需要更多的財政支持，再次呼籲美國政府在財政政策上出手。兩則消息雖然無甚新

意，但進一步確認聯儲局在２０２３年前難以加息，長線仍不利美元。不過，周二美國總統特朗

普忽然停止與民主黨就財政刺激方案進行會談，相信亦屬其談判策略，嘗試將美國民眾得不到救

濟方案的責任推到民主黨身上。



＊美匯本周波幅料仍在９３﹒３至９５﹒０＊



過去一星期，特朗普由確診、到極速出院再到停止談判可見，直到美國總統大選前，預期特

朗普將有更多出人意表的言論及行為殺市場措手不及，將令市場更難以捉摸，亦難以出現單邊市

況。不過，對美元而言，就或可以借此機會嘗試反撲，本周波幅仍預期在９３﹒３－９５﹒０。

雖然我仍長線看淡美元走勢，例如聯儲局確認至少３年內不加息，在未有新一輪刺激經濟方案下

經濟復甦動力減弱，有新一輪結業潮，整體經濟進入下降趨勢；而就算有刺激方案，市場亦會擔

心雙赤字問題，這些因素仍將長線困擾美元。不過，短線歐洲及英國同樣受大量負面因素困擾，

其中佔美匯指數比重最大的歐元，雖然歐元區近日經濟數據比預期好，由於網上購物及服裝銷售

大幅增加，歐元區８月份零售銷售轉跌為升，但央行行長拉加德已指近日疫情再度加劇，將拖累

歐元區經濟復甦步伐，市場亦憧憬央行將需要進一步加碼量寬。同時，本星期區內財長將會召開

會議，而其中一個議題涉及歐元升值的問題，或限制歐元的上升動力，因此歐元兌美元中線仍可

以３月份高位１﹒１５００至１﹒１６５０之間吸納，短線則以１﹒１８３０至１﹒１８８０為

阻力區，即市升穿１﹒１８８０止蝕，目標分別在１﹒１６８０及１﹒１６２０獲利。《艾德證

券期貨董事總經理 陳健豪》



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